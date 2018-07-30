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    Захисник збірної України через травму пропустить 6-8 тижнів

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    Ігор Бояркін. Фото: ФБУ - Захисник збірної України через травму пропустить 6-8 тижнів
    Ігор Бояркін. Фото: ФБУ

    Бояркін зазнав травми ноги

    Захисник збірної України та «Черкаських Мавп» – Ігор Бояркін за прогнозами лікарів пропустить 6-8 тижнів.

    Такий висновок зробив лікар збірної України – Сергій Калінкін, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Нагадаємо, що у вчорашньому товариському матчі другої збірної України Бояркін зазнав травми ноги.

    На останніх секундах гри проти Китаю Ігор невдало приземлився. Його миттєво було госпіталізовано в одну з китайських клінік, а рентген показав тріщину п’ятої плюсневої кістки.

    Таким чином, один із лідерів «Черкаських Мавп» може пропустити старт сезону.

    Нагадаємо, що «Черкаські Мавпи» вже 20 і 26 вересня зіграють у матчі кваліфікації до Кубку Європи FIBA, а наприкінці вересня клуб зіграє з «Дніпром» за Суперкубок України.

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