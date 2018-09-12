Закальницький і Прищепа – найкращі легкоатлети серпня в Україні



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За Мар’яна та Наталію віддали найбільше голосів

Мар’ян Закальницький і Наталія Прищепа були визнані найкращими легкоатлетами України за підсумками серпня 2018 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Мар’ян Закальницький став чемпіоном Європи зі спортивної ходьби на 50 км у Берліні. А його час – 3:44:59 – є сьомим у світовому топ-листі сезону.

Наталія Прищепа у Берліні захистила титул чемпіонки Європи з бігу на 800 метрів (2:00.38 хв).

Також у неї третє місце на міжнародних змаганнях у Роверето (2:00.26 хв).

Голосування проводилося серед трьох груп: експертна група (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ та вболівальники.

Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховуються як третина усіх голосів.