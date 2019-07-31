Замість літнього чемпіонату світу чоловіча збірна України з біатлону виступить у Німеччині



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Чоловіча збірна України з біатлону замість Бiлорусi виступить на Відкритому чемпіонаті Німеччини.

Основа чоловічої збірної України пропустить майбутній літній чемпіонат світу з біатлону, який відбудеться в Раубичах (Білорусь) з 23 по 25 серпня.

Пропуск лiтнього чемпiонату свiту пов'язаний з тим, що виступ в Раубичах не входить в плани старшого тренера чоловічої збірної України Юрая Санітри. Замість цього його підопічні візьмуть участь у Відкритому чемпіонаті Німеччини на початку вересня.

Нагадаємо, з чоловіків в Раубичах виступить тільки Сергій Семенов, який не потрапив до основного складу чоловічої збірної на новий сезон.

Натомість жіноча збірна України буде представлена в Білорусі найсильнішим складом.