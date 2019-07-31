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    Замість літнього чемпіонату світу чоловіча збірна України з біатлону виступить у Німеччині

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    Дмитро Підручний замість Білорусі поїде в Німеччину - Замість літнього чемпіонату світу чоловіча збірна України з біатлону виступить у Німеччині
    Дмитро Підручний замість Білорусі поїде в Німеччину
    Біатлон України

    Коли тренер команди – не «совок»

    Чоловіча збірна України з біатлону замість Бiлорусi виступить на Відкритому чемпіонаті Німеччини.

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    Основа чоловічої збірної України пропустить майбутній літній чемпіонат світу з біатлону, який відбудеться в Раубичах (Білорусь) з 23 по 25 серпня.

    Пропуск лiтнього чемпiонату свiту пов'язаний з тим, що виступ в Раубичах не входить в плани старшого тренера чоловічої збірної України Юрая Санітри. Замість цього його підопічні візьмуть участь у Відкритому чемпіонаті Німеччини на початку вересня.

    Нагадаємо, з чоловіків в Раубичах виступить тільки Сергій Семенов, який не потрапив до основного складу чоловічої збірної на новий сезон.

    Натомість жіноча збірна України буде представлена в Білорусі найсильнішим складом.

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