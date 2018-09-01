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    Завацька програла фінал тенісного турніру у столиці Угорщини

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    Фото взяте з ресурсу&nbsp;radiotrek.rv.ua - Завацька програла фінал тенісного турніру у столиці Угорщини
    Фото взяте з ресурсу radiotrek.rv.ua

    Українська тенісистка поступилася суперниці з Польщі

    Катаріна Завацька не змогла у суботу здобути титул на турнірі ITF Womens Circuit із призовим фондом у 60 тисяч доларів у Будапешті. 

    У фінальному поєдинку 18-річна уродженка Луцька у двох сетах поступилася Ізі Свьонтек з Польщі - 2:6, 2:6, повідомляє Укрінформ.

    На шляху до фіналу Завацька у чвертьфіналі обіграла болгарську спортсменку Вікторію Томову – 7:5, 6:4, а у півфіналі 18-річна рівнянка у трьох сетах здолала німкеню Тамару Корпач- 3:6, 6:2, 7:6.

    Для Катаріни це був третій поєдинок за титул нинішнього сезону. У березні українка виграла турнір в Ам'єні (Франція), а у квітні програла в фіналі у Вісбадені (Німеччина).

    Німеччина Франція
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