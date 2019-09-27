Завацька програла в півфіналі турніру WTA в Ташкенті



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Катарина Завацька ВТУ

Попри поразку українка зросте в світовому рейтинзі

Українська тенісистка Катарина Завацька поступилася в двох сетах румунці Сорані Кирсті в півфіналі турніру WTA з призовим фондом в 250 000 доларів в узбецькому Ташкенті – 0:6, 3:6.

Поєдинок тривав 75 хвилин.

Попри поразку Завацька наступного тижня зросте в світовому рейтинзі зі 142 сходинки до 118-ї. Українка вперше в кар’єрі дійшла до півфіналу турніру WTA.