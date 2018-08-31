  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Завацька виходить у фінал тенісного турніру в Будапешті, відігравши два матчболи

    • Розсилка
    Завацька виходить у фінал тенісного турніру в Будапешті, відігравши два матчболи

    Для уродженки Луцька даний фінал стане третім в цьому році

    У півфінальному матчі 60-тисячника в Угорщині 18-річна українка, посіяна під сьомим номером, зуміла обіграти третю ракетку турніру Тамару Корпач з Німеччини: 3:6, 6:2, 7:6(2).

    У вирішальному сеті Завацька поступалася 3:5, проте зуміла зрівняти рахунок, а в дванадцятому геймі відіграла у суперниці два матчболи. Зустріч тривала майже три години, і за цей час наша тенісистка чотири рази подала навиліт при чотирьох подвійних помилках, зробила вісім брейків і програла стільки ж геймів на своїй подачі.

    У вирішальному матчі Катаріна зустрінеться з 17-річною представницею Польщі Ігою Свьонтек, для якої це буде поки найбільший фінал за час виступів на професійних турнірах. Нагадаємо, що в липні полька стала переможницею юніорського Вімблдону.

    Для уродженки Луцька даний фінал стане третім в цьому році: в березні вона виграла 15-тисячник у французькому Ам'єні, а в наступному місяці стала фіналісткою 25-тисячника в німецькому Вісбадені.

    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ