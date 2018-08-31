Завацька виходить у фінал тенісного турніру в Будапешті, відігравши два матчболи



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Для уродженки Луцька даний фінал стане третім в цьому році

У півфінальному матчі 60-тисячника в Угорщині 18-річна українка, посіяна під сьомим номером, зуміла обіграти третю ракетку турніру Тамару Корпач з Німеччини: 3:6, 6:2, 7:6(2).

У вирішальному сеті Завацька поступалася 3:5, проте зуміла зрівняти рахунок, а в дванадцятому геймі відіграла у суперниці два матчболи. Зустріч тривала майже три години, і за цей час наша тенісистка чотири рази подала навиліт при чотирьох подвійних помилках, зробила вісім брейків і програла стільки ж геймів на своїй подачі.

У вирішальному матчі Катаріна зустрінеться з 17-річною представницею Польщі Ігою Свьонтек, для якої це буде поки найбільший фінал за час виступів на професійних турнірах. Нагадаємо, що в липні полька стала переможницею юніорського Вімблдону.

Для уродженки Луцька даний фінал стане третім в цьому році: в березні вона виграла 15-тисячник у французькому Ам'єні, а в наступному місяці стала фіналісткою 25-тисячника в німецькому Вісбадені.