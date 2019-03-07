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    Завацька несподівано програла кваліфаєру на турнірі в Мексиці

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    Катаріна Завацька - Завацька несподівано програла кваліфаєру на турнірі в Мексиці
    Катаріна Завацька

    Українська тенісистка завершила виступи на турнірі в Ірапуато

    У матчі першого кола турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч українська тенісистка Катаріна Завацька, посіяна під шостим номером, поступилася представниці Бразилії Луїзі Стефані: 2: 6, 1: 6.

    У парному розряді Завацька також зазнала поразки: 19-річна українка разом з Мартіною Тревісан з Італії програла чесько-парагвайській парі Ренаті Ворачовій і Вероніці Сепеда-Ройг: 3:6, 4:6.

    Варто зазначити, що раніше з турніру в Ірапуато знялася Ангеліна Калініна, яка повинна була стати лідером посіву.

    Джерело: btu.org.ua

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