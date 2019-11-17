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    Завдяки покерові Де Пени «Динамо» розгромило «Оболонь» (відео)

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    Карлос Де Пена зіграв найрезультативніший матч за киян. Наразі неофіційний - Завдяки покерові Де Пени «Динамо» розгромило «Оболонь» (відео)
    Карлос Де Пена зіграв найрезультативніший матч за киян. Наразі неофіційний
    ФК «Динамо»

    Забив нарешті й Фран Соль

    Команда київського «Динамо» заповнила утворену через вікно на матчі збірних паузу контрольним поєдинком проти земляків з «Оболоні». На клубному стадіоні імені Валерія Лобановського кияни розгромили команду першої ліги 5:0.

    Покером і результативною передачею на Франа Соля відзначився уругваєць Карлос Де Пена.

    «Динамо» - «Оболонь-Бровар» - 5:0

    Голи: 1:0 – Карлос Де Пена (20). 2:0 – Карлос Де Пена (45. 3:0 – Карлос Де Пена (48). 4: :0 – Карлос Де Пена (88) 5:0 Фран Соль (90)

    «Динамо»: Бущан, Піваріч, Кадар, Сідклей, Гармаш (к), Янаков (Сирота, 46), Олександр Андрієвський, Дуелунн, Карлос Де Пена, Кадірі, Соль. Тренер – Олексій Михайличенко

    «Оболонь-Бровар»: Федорівський (Фастов, 51), Слободян (к) (Островський, 46), Гуськов (Касимов, 56), Семенко (Покойовий, 61), Бровченко (Степаненко, 56), Прокопенко (Духан, 78), Коста (Козій, 88), Шевченко (Улянченко, 46), Ефремов (Чобанов, 61), Пучковський (99. Дерев’яго, 46), Мате (Потопальський, 51). Тренер – Сергій Ковалець

    Зауважимо, що «Динамо» у Прем’єр-лізі посідає друге місце з відставанням від «Шахтаря» у 13 очок. «Оболонь» є лідером першої ліги.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Сідклей Георгій Бущан Фран Соль Денис Гармаш Міккель Дуелунн Олександр Андрієвський Перша ліга Мохаммед Кадірі Карлос Де Пена Йосип Піваріч ФК «Оболонь-Бровар» Олексій Михайличенко Сергій Ковалець Назарій Федорівський
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