Заявка «Шахтаря» на матчі Ліги Європи: з двома новачками і лише з двома нападниками



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У складі «гірників» - 13 українців, 11 легіонерів і Марлос

Донецький «Шахтар» опублікував заявку команди на матчі плей-оф Ліги Європи-2018/2019.

Щонайменше у двох матчах 1/16 фіналу турніру проти німецького «Айнтрахта», які відбудуться 14 і 21 лютого, може зіграти 25 футболістів.

У заявку потрапили двоє новачків команди – український оборонець Валерій Бондаренко, який ще восени представляв «Олександрію» та їзраїльський хавбек Манор Соломон.

Ліга Європи-2018/2019. Плей-оф. Заявка «Шахтаря»

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій Пятов, 55. Олег Кудрик

Оборонці: 2. Богдан Бутко, 4. Сергій Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Валерій Бондаренко, 18. Іван Ордець, 22. Микола Матвієнко, 31. Ісмаїлі

Півоборонці: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 9. Дентіньо, 11. Марлос, 17. Максим Малишев, 19. Манор Соломон, 21. Алан Патрік, 23. Веллінґтон Нем, 27. Майкон, 29. Андрій Тотовицький, 50. Сергій Болбат, 74. Віктор Коваленко, 99. Фернандо

Нападники: 8. Оларенважу Кайоде, 10. Жуніор Мораєш

14 лютого «Шахтар» прийматиме «Айнтрахт» у Харкові, а за тиждень відправиться на виїзд у Франкфурт-на-Майні.

Раніше стало відомо, що пошкодження отримав Валерій Бондаренко. Футболіст буде відновлюватися 7-10 днів та скоріше за все зможе допомогти «гірникам» у першій грі єврокубку.