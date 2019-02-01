Ще один гравець «Шахтаря» перейшов у російський клуб



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Олег Данченко поповнив лави красноярського "Єнісею"

Не Ярославом Ракицьким єдиним. Україна ще обсмаковує перехід з "Шахтаря" у пітерський "Зеніт" оборонця національної збірної Ярослава Ракицького, як грати у клубі з країни-агресора вирішив інший футболіст донецького клубу.



Оборонець Олег Данченко у сезоні-2018/2019 провів у складі "гірників" 12 матчів і відзначився одним м'ячем. У якусь мить його позиції вважалися міцними й Олега навіть називали серед кандидатів до складу національної збірної України. Проте врешті конкуренцію за місце в основі клубу Данченко програв.



Угоду з "Єнісеєм" українець, за інформацією сайту російського клубу, підписав до завершення поточного сезону.



Данченко - вихованець запорізького футболу, хоча ім'я у футболі зробив собі в одеському "Чорноморці", за який виступав з початку 2012-го і до літа 2016 року. Останніх півроку Олег грав за "Чорноморець" на правах оренди, підписавши контракт із "Шахтарем".



Оскільки до основи донецького клубу Данченко пробитися не міг, гравця було віддано в оренду. Сезон-2017/2018 він провів у лавах іншого російського клубу - махачкалинського "Анжі". У російському чемпіонаті він зіграв 28 матчів і забив три голи.



Повернувшись з Дагестану, Олег впродовж півроку намагався пробитися в основу "Шахтаря". Але переконавшись, що тренер Паулу Фонсека на нього не вельми розраховує, знову згадав про Росію.

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