Збірна Франції в 10-й раз виграла Кубок Девіса

Вирішальне очко господарям приніс 18-й номер світового рейтингу Люка Пуй

Збірна Франції в десятий раз в історії виграла Кубок Девіса. У вирішальному протистоянні сезону-2017 французи в Ліллі перемогли команду Бельгії. Вирішальне очко господарям приніс 18-й номер світового рейтингу Люка Пуй, який в п'ятому матчі фіналу впевнено обіграв 76-у ракетку світу Стіва Дарсіса з рахунком 6:3, 6:1, 6:0. Матч тривав 1 годину 36



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Вирішальне очко господарям приніс 18-й номер світового рейтингу Люка Пуй

Збірна Франції в десятий раз в історії виграла Кубок Девіса. У вирішальному протистоянні сезону-2017 французи в Ліллі перемогли команду Бельгії.

Вирішальне очко господарям приніс 18-й номер світового рейтингу Люка Пуй, який в п'ятому матчі фіналу впевнено обіграв 76-у ракетку світу Стіва Дарсіса з рахунком 6:3, 6:1, 6:0.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин. За цей час Пуй зробив сім ейсів, стільки ж брейків при одній подвійній помилці. На рахунку Дарсіса одна подача навиліт, жодного брейк-поінту і жодної помилки при введенні м'яча в гру.

Таким чином, рахунок у фіналі Кубка Девіса став 3:2 на користь збірної Франції. Перший номер бельгійців Давід Гоффен приніс своїй команді два очки, другий номер Стів Дарсіс обидва одиночних матчі програв, а в парній грі з Рубеном Бемельмансом і Йорісом Де Лорі сильнішими виявилися французи Рішар Гаске і П'єр-Південь Ербер.

Франція в десятий раз в історії виграла найпрестижніший командний турнір в тенісі. В останній раз їй це вдавалося зробити в 2001-му році. Стільки ж перемог в Кубку Девіса має Великобританія. Попереду тільки Австралія (28 титулів) і США (32 перемоги).

Бельгія жодного разу не перемагала в Кубку Девіса, хоча вже тричі грала в фіналі. Раніше це траплялося в 1904-му і 2015-му роках.

Нагадаємо, в минулому році тріумфатором Кубка Девіса стала збірна Аргентини, яка в п'яти матчах переграла команду Хорватії.

Джерело: xsport.ua