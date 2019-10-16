Відбір Євро-2020. Іспанія рятується на заключних секундах, Швейцарія знову лідер та інші матчі вівторка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

М'яч Гаріса Сеферовіча визначив перевагу швейцарців над ірландцями mozzartsport.com

Чергову перемогу здобула Італія

У Європі зіграні заключних дев’ять поєдинків передостанньої спарки матчів відбору до чемпіонату Європи-2020.

Найцікавіший поєдинок вівторка був проведений у Женеві. Збірна Швейцарії, яка ускладнила собі життя невдалими попередніми матчами, обіграла вдома 2:0 ірландців і повернула статус фаворита групи D. Тепер у заключних двох поєдинках швейцарцям треба перемогти аутсайдерів з Грузії і Ґібралтару і команда гарантовано поїде на Євро-2020.

Група D

Ґібралтар – Грузія – 2:3

Голи: 0:1 – Хараїшвілі (10). 0:2 – Джаба Канава (21). 1:2 – Каск’яро (66). 2:2 – Чіполіна (74). 2:3 – Квілітая (84)

Швейцарія – Ірландія – 2:0

Гол: 1:0 – Гаріс Сеферовіч (16). 2:0 – Шейн Даффі (90+3, автогол)

На 77-й хвилині Рікардо Родріґес (Швейцарія) не реалізував пенальті (воротар)





Становище команд: Ірландія – 12, Данія – 12, Швейцарія – 11, Грузія – 8, Ґібралтар – 0

Група F

Фарери – Мальта – 1:0

Гол: 1:0 – Бальвінссон (71)

Румунія – Норвегія – 1:1

Голи: 1:0 – Мітріце (62). 1:1 – Александр Сьорлот (90+2)

На 52-й хвилині Ґеорґе Пушкаш (Румунія) не реалізував пенальті

Швеція – Іспанія – 1:1

Голи: 1:0 – Маркус Берґ (50). 1:1 – Родріґо (90+2)

Становище команд: Іспанія – 20, Швеція – 15, Румунія – 14, Норвегія – 11, Фарери – 3, Мальта – 3

Група G

Ізраїль – Латвія – 3:1

Голи: 1:0 – Даббур (16). 2:0 – Еран Загаві (26). 2:1 – Камесс (40). 3:1 – Даббур (42)

Становище команд: Польща – 19, Австрія – 16, Північна Ірландія – 11, Словенія – 11, Ізраїль – 11, Латвія – 0

Група J

Фінляндія – Вірменія – 3:0

Голи: 1:0 – Фредрік Єнсен (31). 2:0 – Теему Пуккі (61). 3:0 – Теему Пуккі (88)

Греція – Боснія і Герцеґовина – 2:1

Голи: 1:0 – Павлідіс (30). 1:1 – Ґояк (35). 2:1 – Аднан Ковачевіч (88, автогол)

Ліхтенштейн – Італія – 0:5

Голи: 0:1 – Бернардескі (2). 0:2 – Андреа Белотті (70). 0:3 – Алессіо Романьйолі (77). 0:4 – ель-Шаараві (82). 0:5 – Андреа Белотті (90+2)

Становище команд: Італія – 24, Фінляндія – 15, Вірменія – 10, Боснія і Герцеґовина – 10, Греція – 8, Ліхтенштейн – 2

Нагадаємо, що днем раніше збірна України перемогла 2:1 чинних чемпіонів Європи португальців і забезпечила собі місце в фінальній частині континентальної першості 2020 року.