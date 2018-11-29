Збірна Португалії відмовилася їхати в Запоріжжя на матчі проти України



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Збірна Португалії з футзалу

Українська сторона запропонувала розглянути можливість проведення поєдинків в іншому місті нашої країни

Матчі за участі збірних України та Португалії, які мали пройти 4-5 грудня у Запоріжжі не відбудуться.

Вчора ввечері Асоціація футзалу України отримала звернення від Федерації футболу Португалії, в якому було повідомлено, що збірна Португалії з футзалу відмовляється прибути до Запоріжжя у зв’язку з введенням воєнного стану в окремих областях нашої країни.

Причиною такого рішення стали рекомендації МЗС Португалії та УЄФА.

У свою чергу, українська сторона запропонувала розглянути можливість проведення поєдинків в іншому місті нашої країни, яке не знаходиться у зоні дії воєнного стану.

Таким чином, питання щодо товариських матчів збірної України у заздалегідь заплановані дати УЄФА перебуває на стадії розгляду.

Інформацію щодо процедури повернення квитків на зазначені поєдинки буде надано найближчим часом.

Додатково повідомляємо, що інші заплановані заходи Асоціації футзалу України нині залишаються у силі.