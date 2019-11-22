Збірна України може отримати Румунію у групу на Євро-2020
Відбулося жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи
УЄФА провів жеребкування плей-оф кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2020 року. У стикових матчах Ліги націй визначаться останні чотири учасники Євро-2020.
У чотирьох групах гратимуть по дві пари: півфінал та фінал плей-оф.
Якщо переможцем групи А стане Румунія, на чемпіонаті Європи вона потрапить в одну групу до України, де також буде грати збірна Нідерландів.
Група A
Ісландія – Румунія
Болгарія – Угорщина (переможець пари – господар фіналу плей-оф)
Група B
Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія (переможець пари – господар фіналу плей-оф)
Словаччина – Ірландія
Група C
Шотландія – Ізраїль
Норвегія – Сербія (переможець пари – господар фіналу плей-оф)
Група D
Грузія – Білорусь (переможець пари – господар фіналу плей-оф)
Північна Македонія – Косово
Півфінали плей-оф відбудуться 26 березня 2020 року. Фінали – 31 березня.
Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбудеться 30 листопада.