Збірна України може отримати Румунію у групу на Євро-2020



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Євро-2020 УЄФА

Відбулося жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи

УЄФА провів жеребкування плей-оф кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2020 року. У стикових матчах Ліги націй визначаться останні чотири учасники Євро-2020.

У чотирьох групах гратимуть по дві пари: півфінал та фінал плей-оф.

Якщо переможцем групи А стане Румунія, на чемпіонаті Європи вона потрапить в одну групу до України, де також буде грати збірна Нідерландів.

Група A

Ісландія – Румунія

Болгарія – Угорщина (переможець пари – господар фіналу плей-оф)

Група B

Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія (переможець пари – господар фіналу плей-оф)

Словаччина – Ірландія

Група C

Шотландія – Ізраїль

Норвегія – Сербія (переможець пари – господар фіналу плей-оф)

Група D

Грузія – Білорусь (переможець пари – господар фіналу плей-оф)

Північна Македонія – Косово

Півфінали плей-оф відбудуться 26 березня 2020 року. Фінали – 31 березня.

Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбудеться 30 листопада.