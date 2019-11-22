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    Збірна України може отримати Румунію у групу на Євро-2020

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    Євро-2020 - Збірна України може отримати Румунію у групу на Євро-2020
    Євро-2020
    УЄФА

    Відбулося жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи

    УЄФА провів жеребкування плей-оф кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2020 року. У стикових матчах Ліги націй визначаться останні чотири учасники Євро-2020.

    У чотирьох групах гратимуть по дві пари: півфінал та фінал плей-оф.

    Якщо переможцем групи А стане Румунія, на чемпіонаті Європи вона потрапить в одну групу до України, де також буде грати збірна Нідерландів.

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    Група A 

    Ісландія – Румунія 

    Болгарія – Угорщина (переможець пари – господар фіналу плей-оф)

    Група B 

    Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія (переможець пари – господар фіналу плей-оф)

    Словаччина – Ірландія

    Група C

    Шотландія – Ізраїль

    Норвегія – Сербія (переможець пари – господар фіналу плей-оф)

    Група D

    Грузія – Білорусь (переможець пари – господар фіналу плей-оф)

    Північна Македонія – Косово

    Півфінали плей-оф відбудуться 26 березня 2020 року. Фінали – 31 березня.

    Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбудеться 30 листопада.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020
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