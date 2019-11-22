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    Суркіс: Ярмоленко не зрадив «Динамо», коли те його вигнало

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    Андрій Ярмоленко - Суркіс: Ярмоленко не зрадив «Динамо», коли те його вигнало
    Андрій Ярмоленко
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    Президент киян Ігор Суркіс розповів про початок динамівської кар’єри колишнього півзахисника команди

    Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс пригадав, як колишній півзахисник команди Андрій Ярмоленко міг опинитися в донецькому «Шахтарі».

    «Що стосується гордості клубу, то це люди, з якими довелося працювати. Той же Андрій Ярмоленко, який 16-річним юнаком уклав угоду з «Динамо». Ярмоленко, який розповів, що свого часу його вигнали зі школи «Динамо». Та він затявся, що обов’язково повернеться і дотримав слово. Не образився, не побіг у той же «Шахтар», який звав його, а повівся в 16 років, як доросла поміркована людина. І він виріс у справжнього лідера команди», - розповів Суркіс в інтерв’ю клубній пресслужбі.

    Ярмоленко виступав за «Динамо» з 2007 по 2017 рік. Триразовий чемпіон України у складі киян, дворазовий володар Кубка України. Перейшов до дортмундської «Боруссії» з Німеччини, а ще за рік – до англійського «Вест Гему». 

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Андрій Ярмоленко Ігор Суркіс
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