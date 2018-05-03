Збірна України не спромоглася завоювати медаль чемпіонату світу з настільного тенісу (відео)

Українки зазнали поразки у чвертьфіналі

У чвертьфінальному матчі командного чемпіонату світу з настільного тенісу жіноча збірна України поступилася команді Японії – 0:3. Як і очікувалося, японки, у яких тріо гравців входить у топ-10 світового рейтингу, не залишили шансів українській команді. Лише у першій зустрічі була боротьба, причому Маргарита Песоцька, відігравши п'ять



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Маргарита Песоцька

Українки зазнали поразки у чвертьфіналі

У чвертьфінальному матчі командного чемпіонату світу з настільного тенісу жіноча збірна України поступилася команді Японії – 0:3.

Як і очікувалося, японки, у яких тріо гравців входить у топ-10 світового рейтингу, не залишили шансів українській команді.

Лише у першій зустрічі була боротьба, причому Маргарита Песоцька, відігравши п'ять матчболів у четвертій партії у сьомої ракетки світу Міми Іто, вела у вирішальному сеті 10:8.

Однак юна японка зуміла зрівняти рахунок, а потім виграти на «більше-менше».

Тетяна Біленко нічого не змогла вдіяти з Касумі Ішикавою, поступившись у трьох партіях.

Стільки ж сетів було й у швидкоплинному поєдинку Мію Хірано з Ганною Гапоновою.

Таким чином, збірна України посіла п’яте місце.

Відео поєдинку Песоцької та Іто:

Чоловіча збірна України продовжує боротися за вихід у чемпіонський дивізіон. Зайнявши перше місце у своїй підгрупі, тепер нашій команді потрібно виграти два поєдинки для досягнення мети.

Джерело: xsport.ua