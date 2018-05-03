Збірна України не спромоглася завоювати медаль чемпіонату світу з настільного тенісу (відео)
- Сьогодні, 21:46
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Українки зазнали поразки у чвертьфіналі
У чвертьфінальному матчі командного чемпіонату світу з настільного тенісу жіноча збірна України поступилася команді Японії – 0:3.
Як і очікувалося, японки, у яких тріо гравців входить у топ-10 світового рейтингу, не залишили шансів українській команді.
Лише у першій зустрічі була боротьба, причому Маргарита Песоцька, відігравши п'ять матчболів у четвертій партії у сьомої ракетки світу Міми Іто, вела у вирішальному сеті 10:8.
Однак юна японка зуміла зрівняти рахунок, а потім виграти на «більше-менше».
Тетяна Біленко нічого не змогла вдіяти з Касумі Ішикавою, поступившись у трьох партіях.
Стільки ж сетів було й у швидкоплинному поєдинку Мію Хірано з Ганною Гапоновою.
Таким чином, збірна України посіла п’яте місце.
Відео поєдинку Песоцької та Іто:
Чоловіча збірна України продовжує боротися за вихід у чемпіонський дивізіон. Зайнявши перше місце у своїй підгрупі, тепер нашій команді потрібно виграти два поєдинки для досягнення мети.
Джерело: xsport.ua