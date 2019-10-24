Збірна України піднялася в рейтинзі ФІФА
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УАФ
Команда Андрія Шевченка зросла на три позиції серед найсильніших збірних світу
Національна збірна України з футболу піднялася на три сходинки в оновленому рейтинзі ФІФА.
Наразі команда Андрія Шевченка 22-га в світі.
Очолюють рейтинг Бельгія, Франція та Бразилія, які зберегли свої позиції без змін.
Команда Португалії опустилася з п’ятого місця на шосте.
Нагадаємо, в останньому матчі кваліфікаційного турніру Євро-2020 збірна України перемогла в Києві Португалію, гарантувавши собі участь в фінальному турнірі чемпіонату Європи.