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    Захисник збірної України Хачеріді знову став одноклубником Мілевського

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    Євген Хачеріді - Захисник збірної України Хачеріді знову став одноклубником Мілевського
    Євген Хачеріді
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    Раніше обидва футболісти виступали за київське «Динамо»

    Колишній захисник київського «Динамо» та збірної України Євген Хачеріді визначився з продовженням клубної кар’єри.

    Українець виступатиме в чемпіонаті Білорусі. Він уклав угоду з брестським «Динамо», за яке вже виступає колишній одноклубник Хачеріді в київському «Динамо» Артем Мілевський. Термін дії угоди з Хачеріді розраховано на два роки, інформує прес-служба білоруського клубу.

    Останнім клубом українського захисника був грецький ПАОК, у складі якого він зіграв лише в трьох поєдинках та отримав два попередження.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Артем Мілевський ФК «Динамо» (Брест) Євген Хачеріді
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