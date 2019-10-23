Захисник збірної України Хачеріді знову став одноклубником Мілевського



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Євген Хачеріді Фейсбук

Раніше обидва футболісти виступали за київське «Динамо»

Колишній захисник київського «Динамо» та збірної України Євген Хачеріді визначився з продовженням клубної кар’єри.

Українець виступатиме в чемпіонаті Білорусі. Він уклав угоду з брестським «Динамо», за яке вже виступає колишній одноклубник Хачеріді в київському «Динамо» Артем Мілевський. Термін дії угоди з Хачеріді розраховано на два роки, інформує прес-служба білоруського клубу.

Останнім клубом українського захисника був грецький ПАОК, у складі якого він зіграв лише в трьох поєдинках та отримав два попередження.