Збірна України поступилася Білорусі на міжнародному волейбольному турнірі в Івано-Франківську

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Збірна Білорусі з волейболу. Фото: Богдан Досюк

Збірна Білорусі посіла перше місце, Україна - друге, Австрія - третє

Завершився чоловічий міжнародний турнір національних збірних, присвячений Дню освіти міста Івано-Франківська. У ньому виступали три команди.

Перед останнім ігровим днем збірні України та Білорусі мали по одній перемозі при однаковому співвідношенні партій. Тому саме зустріч між ними і повинна була визначити переможця турніру.

Перші дві партії пройшли в рівній боротьбі, але в кожній з них в кінцівках краще виглядали гості 24:26 і 23:25. У третьому сеті перевага білоруської команди стала ще більшою - 20:25.

У підсумку 0:3 для збірної України і головний приз турніру відправляється в Білорусь.

Отже, за результатами товариського турніру Збірна Білорусі посіла перше місце, Україна - друге, Австрія - третє.

Зазначимо, що турнір в Івано-Франківську проходив в рамках підготовки до Золотої ліги, яка відбудеться вже за тиждень.

Нагадаємо, що в жіночому турнірі перемогу здобула команда України, яка з великими труднощами обіграла команду Білорусі.