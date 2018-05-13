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    Збірна України поступилася Білорусі на міжнародному волейбольному турнірі в Івано-Франківську

    • Сьогодні, 09:51
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    Збірна Білорусі з волейболу. Фото:&nbsp;<span>Богдан Досюк</span>
    Збірна Білорусі з волейболу. Фото: Богдан Досюк

    Збірна Білорусі посіла перше місце, Україна - друге, Австрія - третє

    Завершився чоловічий міжнародний турнір національних збірних, присвячений Дню освіти міста Івано-Франківська. У ньому виступали три команди.

    Перед останнім ігровим днем збірні України та Білорусі мали по одній перемозі при однаковому співвідношенні партій. Тому саме зустріч між ними і повинна була визначити переможця турніру.

    Перші дві партії пройшли в рівній боротьбі, але в кожній з них в кінцівках краще виглядали гості 24:26 і 23:25. У третьому сеті перевага білоруської команди стала ще більшою - 20:25.

    У підсумку 0:3 для збірної України і головний приз турніру відправляється в Білорусь.

    Отже, за результатами товариського турніру Збірна Білорусі посіла перше місце, Україна - друге, Австрія - третє.

    Зазначимо, що турнір в Івано-Франківську проходив в рамках підготовки до Золотої ліги, яка відбудеться вже за тиждень.

    Нагадаємо, що в жіночому турнірі перемогу здобула команда України, яка з великими труднощами обіграла команду Білорусі.

    Австрія Білорусь Волейбол Збірна України
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