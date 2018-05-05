Збірна України проведе домашні спаринги з чемпіонами Європи

Місто, в якому пройдуть матчі - поки ще невідоме

Чоловіча збірна України з футзалу зустрінеться з п'ятьма збірними в рамках двох міжнародних вікон UEFA. Про це в інтерв'ю прес-службі Асоціації футзалу України повідомив тренер національної команди Олександр Косенко. «Перше вікно UEFA, яке буде в вересні ми плануємо використовувати для участі в міжнародному турнірі в Ірані за участю



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Збірна України з футзалу. Фото: АФУ

Місто, в якому пройдуть матчі - поки ще невідоме

Чоловіча збірна України з футзалу зустрінеться з п'ятьма збірними в рамках двох міжнародних вікон UEFA.

Про це в інтерв'ю прес-службі Асоціації футзалу України повідомив тренер національної команди Олександр Косенко.

«Перше вікно UEFA, яке буде в вересні ми плануємо використовувати для участі в міжнародному турнірі в Ірані за участю господарів, а також збірних Японії та Таїланду. У друге вікно UEFA в кінці жовтня зіграємо з Францією, а на початку грудня будуть два товариські матчі з Португалією. Матчі з французами будуть на виїзді, а з Португалією - вдома. Це плани збірної до завершення 2018 року», - сказав він.

Зазначимо, що місто, в якому пройдуть матчі Україна - Португалія поки ще невідоме. У 2017 команда Косенко грала з Іспанією в Києві, а на початку 2018 брала Італію в Харкові.

Нагадаємо, на минулому чемпіонаті Європи збірна України поступилася Португалії на груповому етапі. Незважаючи на це, команда Косенка вийшла в чвертьфінал, але не зуміла обіграти іспанців.