Збірна України увійшла в топ-10 найкращих команд світу зі скелелазіння
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Нашу країну на чемпіонаті представили 12 спортсменів
У місті Інсбрук (Австрія) завершився чемпіонат світу зі скелелазіння.
На змаганнях розігрувалися медалі в усіх дисциплінах - труднощі, швидкість, болдерінг.
Про це повідомляє Федерація альпінізму і скелелазіння України.
Україну представили 12 спортсменів.
Проте наші співітчизники на цьому чемпіонаті медалей не завоювали.
Найкращий результат показали Маренич Алла і Павленко Костянтин, які у дисципліні швидкість увійшли у десятку найсильніших спортсменів світу: зайняли шосте місце кожен у своїй групі.
Варто відзначити і Євгенію Казбекову, яка досягла високого результату в усіх трьох дисциплінах.
Вона стала чотирнадцятою в болдерінгу, двадцять четвертою у труднощах і сімнадцятою у швидкості.
Крім Євгенії пройшли до півфіналу, але не досягли фіналу Топішко Сергій (став 19-м у болдерінгу) і Самойлов Федір (24-й у труднощах).
Інші спортсмени не просунулися далі, ніж етап кваліфікації.