Збірна України увійшла в топ-10 найкращих команд світу зі скелелазіння



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Фото взяте з сайту zik.ua

Нашу країну на чемпіонаті представили 12 спортсменів

У місті Інсбрук (Австрія) завершився чемпіонат світу зі скелелазіння.

На змаганнях розігрувалися медалі в усіх дисциплінах - труднощі, швидкість, болдерінг.

Про це повідомляє Федерація альпінізму і скелелазіння України.

Україну представили 12 спортсменів.

Проте наші співітчизники на цьому чемпіонаті медалей не завоювали.

Найкращий результат показали Маренич Алла і Павленко Костянтин, які у дисципліні швидкість увійшли у десятку найсильніших спортсменів світу: зайняли шосте місце кожен у своїй групі.

Варто відзначити і Євгенію Казбекову, яка досягла високого результату в усіх трьох дисциплінах.

Вона стала чотирнадцятою в болдерінгу, двадцять четвертою у труднощах і сімнадцятою у швидкості.

Крім Євгенії пройшли до півфіналу, але не досягли фіналу Топішко Сергій (став 19-м у болдерінгу) і Самойлов Федір (24-й у труднощах).

Інші спортсмени не просунулися далі, ніж етап кваліфікації.