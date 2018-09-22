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    Збірна України увійшла в топ-10 найкращих команд світу зі скелелазіння

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    Фото взяте з сайту zik.ua - Збірна України увійшла в топ-10 найкращих команд світу зі скелелазіння
    Фото взяте з сайту zik.ua

    Нашу країну на чемпіонаті представили 12 спортсменів

    У місті Інсбрук (Австрія) завершився чемпіонат світу зі скелелазіння.

    На змаганнях розігрувалися медалі в усіх дисциплінах - труднощі, швидкість, болдерінг.

    Про це повідомляє Федерація альпінізму і скелелазіння України.

    Україну представили 12 спортсменів.

    Проте наші співітчизники на цьому чемпіонаті медалей не завоювали.

    Найкращий результат показали Маренич Алла і Павленко Костянтин, які у дисципліні швидкість увійшли у десятку найсильніших спортсменів світу: зайняли шосте місце кожен у своїй групі.

    Варто відзначити і Євгенію Казбекову, яка досягла високого результату в усіх трьох дисциплінах.

    Вона стала чотирнадцятою в болдерінгу, двадцять четвертою у труднощах і сімнадцятою у швидкості.

    Крім Євгенії пройшли до півфіналу, але не досягли фіналу Топішко Сергій (став 19-м у болдерінгу) і Самойлов Федір (24-й у труднощах).

    Інші спортсмени не просунулися далі, ніж етап кваліфікації.

    Збірна України альпінізм
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