Збірна України виборола золото в естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону

Українці випередили найближчих переслідувачів з Росії на 11 секунд

Збірна України у складі Юлії Журавок, Ірини Варвинець, Артема Прими та Дмитра Підручного посіла перше місце в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи в Ріднау. На першому етапі Юлія Журавок використовувала три додаткові патрони, а швидкістю на лижні не змогла компенсувати свою неточність на стрільбищі. Україна після чверті гонки розташувалася лише



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Дмитро Підручний, Артем Прима, Ірина Варвинець та Юлія Журавок. Фото: biathlon.com.ua

Українці випередили найближчих переслідувачів з Росії на 11 секунд

Збірна України у складі Юлії Журавок, Ірини Варвинець, Артема Прими та Дмитра Підручного посіла перше місце в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи в Ріднау.

На першому етапі Юлія Журавок використовувала три додаткові патрони, а швидкістю на лижні не змогла компенсувати свою неточність на стрільбищі. Україна після чверті гонки розташувалася лише на 13-му місці з 30-секундним відставанням від лідируючої Німеччини.

Ірина Варвинець на другому етапі ідеально відпрацювала обидва вогневі рубежі і підняла команду на третє місце. На останньому колі чемпіонка Європи в спринті не витримала темпу більш швидкохідних суперниць і опустилася на п'яте місце з 25-секундним відставанням від Швеції і Росії.

Артем Прима, який підхопив естафету на третьому етапі, з одним додатковим патроном зумів прорватися на перше місце. Українець на останньому колі на кілька секунд підпустив росіянина Гаранічєва, але вдвічі збільшив відрив від француза Клода.

У завершуючого естафету Дмитра Підручного було 11-секундну переваги над швидкісним Олександром Логіновим. На «лежці» лідери гонки синхронно закрили мішені п'ятьма пострілами. До заключної стрільби Підручний та Логінов підійшли практично одночасно - українець взяв два додаткові патрони, але і росіянин допустив три осічки.

Підручний отримав 16-секундну перевагу над Логіновим і без проблем зберіг комфортний відрив від найближчого переслідувача. Трійку призерів гонки замкнули норвежці.

Чемпіонат Європи з біатлону

Ріднау, Італія

Змашана естафета

1. Україна (0+6) - 1:11:40.1

2. Росія (0+9) +11.7

3. Норвегія (0+4) +33.2

4. Франція (0+9) +39.6

5. Чехія (0+7) +1:19.2

Джерело: sportarena.com