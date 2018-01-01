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    Збірна України виборола золото в естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону

    Українці випередили найближчих переслідувачів з Росії на 11 секунд
    Збірна України у складі Юлії Журавок, Ірини Варвинець, Артема Прими та Дмитра Підручного посіла перше місце в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи в Ріднау. На першому етапі Юлія Журавок використовувала три додаткові патрони, а швидкістю на лижні не змогла компенсувати свою неточність на стрільбищі. Україна після чверті гонки розташувалася лише
    • Сьогодні, 17:13
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    Дмитро Підручний, Артем Прима, Ірина Варвинець та Юлія Журавок. Фото: biathlon.com.ua
    Дмитро Підручний, Артем Прима, Ірина Варвинець та Юлія Журавок. Фото: biathlon.com.ua

    Українці випередили найближчих переслідувачів з Росії на 11 секунд

    Збірна України у складі Юлії Журавок, Ірини Варвинець, Артема Прими та Дмитра Підручного посіла перше місце в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи в Ріднау.

    На першому етапі Юлія Журавок використовувала три додаткові патрони, а швидкістю на лижні не змогла компенсувати свою неточність на стрільбищі. Україна після чверті гонки розташувалася лише на 13-му місці з 30-секундним відставанням від лідируючої Німеччини.

    Ірина Варвинець на другому етапі ідеально відпрацювала обидва вогневі рубежі і підняла команду на третє місце. На останньому колі чемпіонка Європи в спринті не витримала темпу більш швидкохідних суперниць і опустилася на п'яте місце з 25-секундним відставанням від Швеції і Росії.

    Артем Прима, який підхопив естафету на третьому етапі, з одним додатковим патроном зумів прорватися на перше місце. Українець на останньому колі на кілька секунд підпустив росіянина Гаранічєва, але вдвічі збільшив відрив від француза Клода.

    У завершуючого естафету Дмитра Підручного було 11-секундну переваги над швидкісним Олександром Логіновим. На «лежці» лідери гонки синхронно закрили мішені п'ятьма пострілами. До заключної стрільби Підручний та Логінов підійшли практично одночасно - українець взяв два додаткові патрони, але і росіянин допустив три осічки.

    Підручний отримав 16-секундну перевагу над Логіновим і без проблем зберіг комфортний відрив від найближчого переслідувача. Трійку призерів гонки замкнули норвежці.

    Чемпіонат Європи з біатлону

    Ріднау, Італія

    Змашана естафета

    1. Україна (0+6) - 1:11:40.1
    2. Росія (0+9) +11.7
    3. Норвегія (0+4) +33.2
    4. Франція (0+9) +39.6
    5. Чехія (0+7) +1:19.2

    Джерело: sportarena.com

    біатлон чемпіонат Європи Україна
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