Збірна України з біатлону в кроці від п'єдесталу на ЧС у Чехії



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Збірна України з біатлону на ЧС у Чехії. Фото www.biathlon.com.ua

Перший день чемпіонату не виправдав сподівань українських спортсменів

Збірна України зупинилася в кроці від п'єдесталу пошани в змішаній естафеті літнього чемпіонату світу в чеському місті Нове-Место.

Про це повідомляє сайт biathlon.com.ua.

Віта Семеренко свій традиційний стартовий етап пройшла впевнено, фінішувала другою слідом за лідером чеської збірної Веронікою Вітковою. Українка відстала від першої позиції всього на три секунди. Хоча, і Віта, і Віткова вогневі рубежі пройшли бездоганно.

Валя Семеренко, яка прийняла естафету у сестри, також на стрільбищі обійшлася без запасних патронів. До середини дистанції утворилося два дуети збірних, які на різних поверхах проміжного протоколу боролися за нагороди: боротьбу за золото вели Польща і Росія, а останнє місце на подіумі оскаржували Чехія і Україна.

Артем Прима, який стартував першим з наших чоловіків, на вогневих рубежах змусив похвилюватися, обидва рази використавши повний боєкомплект запасних патронів. На дистанції Артем відігравав секунди у чеха, і в підсумку відправив свого капітана на дистанцію третім, маючи невеликий 9-секундний гандикап над основними конкурентами за медаль.

Пара лідируючих команд до цього моменту виявилася вже більш ніж на хвилину попереду. Питання про золото вирішилося вже після стрільби лежачи на четвертому етапі: клас росіянина Юрія Шопіна виявився на порядок вищим від його польського суперника Лукаша Щурека.

А ось Дмитро Підручний, звично звалив на себе тягар фінішера в нашій команді, в першу чергу, треба побороти свою стрілянину. У двох контрольних гонках в австрійському Обертіллахе цей компонент виявився у капітана чоловічої команди найпроблемнішим.

Здавалося, шанси на медаль втрачені безповоротно: на виході зі стадіону Підручний програвав 33 секунди Лукашу Щуреку, який спочатку йшов третім. Але на фінішну лінію прийшов врівень з ним.

У результаті сусідські збірні розділили непомітні 0,1 секунди! На жаль, не на користь України. А першими фінішували росіяни з 50-секундним перевагою над збірною господарів. Україна зайняла знову четверту сходинку.

В суботу, 25 серпня, буде хороший шанс підняти бойовий дух команди - на чемпіонаті пройдуть чотири спринтерські перегони.

Змішана естафета

1. Росія (0 + 5) 1: 17: 10,6

2. Чехія (0 + 8) +51,2

3. Польща (0 + 9) +1: 26,1

4. Україна (1 + 10) +1: 26,2

5. Японія (3 + 14) +3: 03,1

6. Австрія (0 + 9) +3: 23,4