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    Збірна України з футзалу поступилася у товариському матчі Португалії

    Жіноча команда вела у рахунку 2:0, але все ж господарки вирвали перемогу
    У межах підготовки до відбірного турніру Євро-2019 жіноча збірна України з футзалу провела товариську зустріч зі збірною Португалії. Поєдинок проходив у вівторок, 20 лютого, у місті Ангра-ду-Ероїшму, що розташоване на Азорських островах, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Стартову 20-хвилинку підопічні Тараса Шпички провели досить
    • Сьогодні, 12:42
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    Фото fpf.pt
    Фото fpf.pt

    Жіноча команда вела у рахунку 2:0, але все ж господарки вирвали перемогу

    У межах підготовки до відбірного турніру Євро-2019 жіноча збірна України з футзалу провела товариську зустріч зі збірною Португалії.

    Поєдинок проходив у вівторок, 20 лютого, у місті Ангра-ду-Ероїшму, що розташоване на Азорських островах, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Стартову 20-хвилинку підопічні Тараса Шпички провели досить упевнено, двічі засмутивши суперника.

    На 6-й хвилині гол до свого активу записала представниця «IMS-НУХТ» Анастасія Кліпаченко. До перерви українкам вдалося збільшити свою перевагу. З передачі Таїсії Бабенко (ПЗМС) м’яч у ворота португалок забила інша футзалістка полтавського клубу – Валерія Єрмоленко.

    У другій половині господарі паркету заграли активніше та зуміли змінити перебіг зустрічі, тричі відзначившись у воротах збірної України.

    Зрештою, перший поєдинок у Португалії українські дівчата завершили мінімальною поразкою, повідомила прес-служба Асоціації футзалу України.

    Товариський матч жіночих збірних з футзалу

    Португалія – Україна – 3:2 (0:2)

    Голи: Феррейра (23), Азеведо (25), Моргадо (33) – Кліпаченко (6), Єрмоленко (17).

    Україна: Сагайдачна – Титова, Форсюк, Воловенко, Бавзенюк, Цикаленко, Дударчук, Єрмоленко, Сидоренко, Кліпаченко, Мочалова, Шульга, Бабенко, Дубицька.

    Збірна України Португалія футзал
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