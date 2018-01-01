Збірна України з футзалу поступилася у товариському матчі Португалії

Жіноча команда вела у рахунку 2:0, але все ж господарки вирвали перемогу

У межах підготовки до відбірного турніру Євро-2019 жіноча збірна України з футзалу провела товариську зустріч зі збірною Португалії. Поєдинок проходив у вівторок, 20 лютого, у місті Ангра-ду-Ероїшму, що розташоване на Азорських островах, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Стартову 20-хвилинку підопічні Тараса Шпички провели досить



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Фото fpf.pt

Жіноча команда вела у рахунку 2:0, але все ж господарки вирвали перемогу

У межах підготовки до відбірного турніру Євро-2019 жіноча збірна України з футзалу провела товариську зустріч зі збірною Португалії.

Поєдинок проходив у вівторок, 20 лютого, у місті Ангра-ду-Ероїшму, що розташоване на Азорських островах, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Стартову 20-хвилинку підопічні Тараса Шпички провели досить упевнено, двічі засмутивши суперника.

На 6-й хвилині гол до свого активу записала представниця «IMS-НУХТ» Анастасія Кліпаченко. До перерви українкам вдалося збільшити свою перевагу. З передачі Таїсії Бабенко (ПЗМС) м’яч у ворота португалок забила інша футзалістка полтавського клубу – Валерія Єрмоленко.

У другій половині господарі паркету заграли активніше та зуміли змінити перебіг зустрічі, тричі відзначившись у воротах збірної України.

Зрештою, перший поєдинок у Португалії українські дівчата завершили мінімальною поразкою, повідомила прес-служба Асоціації футзалу України.

Товариський матч жіночих збірних з футзалу

Португалія – Україна – 3:2 (0:2)

Голи: Феррейра (23), Азеведо (25), Моргадо (33) – Кліпаченко (6), Єрмоленко (17).

Україна: Сагайдачна – Титова, Форсюк, Воловенко, Бавзенюк, Цикаленко, Дударчук, Єрмоленко, Сидоренко, Кліпаченко, Мочалова, Шульга, Бабенко, Дубицька.