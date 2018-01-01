Збірна України з футзалу розтрощила португальську команду у спарингу

Українські жінки виграли з рахунком 10:2 у збірної Азорських островів

Жіноча збірна України з футзалу продовжує підготовку до кваліфікації на Євро-2019. Другим суперником команди під час перебування у Португалії стала жіноча збірна Азорських островів. Матч відбувся у місті Віла Франка, розташованому на острові Сан Мігел, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. Перший тайм приніс



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Українські жінки виграли з рахунком 10:2 у збірної Азорських островів

Жіноча збірна України з футзалу продовжує підготовку до кваліфікації на Євро-2019.

Другим суперником команди під час перебування у Португалії стала жіноча збірна Азорських островів.

Матч відбувся у місті Віла Франка, розташованому на острові Сан Мігел, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Перший тайм приніс «жовто-синім» два забитих голи. Дебютне взяття воріт суперника на свій рахунок записала Юлія Форсюк, а подвоїти перевагу вдалося Анастасії Кліпаченко, яка відзначилася у другому матчі поспіль, так само забивши й у ворота Португалії.

Наприкінці першої половини зустрічі господаркам вдалося відіграти один м’яч.

Втім, наступна 20-хвилинка принесла українкам значно більше позитивних звершень.

Ірина Бавзенюк, Маргарита Мочалова, Анна Шульга, Сніжана Воловенко, Анна Сидоренко та Юлія Дударчук почергово вразили володіння опоненток. До того ж, двом останнім вдалося записати на свій рахунок по дублю.

Завершення другого тайму принесло острів’янкам ще один гол. Як підсумок, 10:2 – перемога жіночої збірної України.

Товариський матч з футзалу

Азорські острови – Україна – 2:10 (1:2)

Голи у складі жіночої збірної України: Форсюк, Кліпаченко, Бавзенюк, Мочалова, Шульга, Воловенко, Сидоренко (2), Дударчук (2)

Цим матчем українська команда завершує цикл контрольних зустрічей у Португалії та вже вирушила до Києва.