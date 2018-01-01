Збірна України з пляжного футболу на турнірі в Ірані стартує матчем проти Іспанії

Також українці зіграють проти господарів турніру й Азербайджаном

У суботу, 27 січня, збірна України з пляжного футболу розпочне виступ на престижному турнірі в Ірані Persian Beach Soccer Cup 2018. Як інформує офіційний сайт Федерації футболу України, склад збірної України виглядає так: голкіпери: Віталій Сидоренко («Артур М’юзік», Київ), Олексій Кіріченко (НУХТ, Київ); польові гравці: Іван



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФФУ

Також українці зіграють проти господарів турніру й Азербайджаном

У суботу, 27 січня, збірна України з пляжного футболу розпочне виступ на престижному турнірі в Ірані Persian Beach Soccer Cup 2018.

Як інформує офіційний сайт Федерації футболу України, склад збірної України виглядає так:

голкіпери: Віталій Сидоренко («Артур М’юзік», Київ), Олексій Кіріченко (НУХТ, Київ);

польові гравці: Іван Глуцький («Артур М’юзік», Київ), Максим Войток («Гріффін», Київ), Олег Зборовський («Вибір», Дніпро), Ярослав Заворотний («Євроформат», Київ), Анатолій Рябко («Вибір», Дніпро), Андрій Черевко («Вибір», Дніпро), Андрій Багацький («Вибір», Дніпро), Юрій Щериця («Гріффін», Київ).

Минулого року збірна України вже була запрошена на тільки-но започаткований Кубок Персії, і посіла там друге місце.

Цього року збірна України отримала від організаторів Persian Beach Soccer Cup запрошення взяти участь у зимовому кубку.

Турнір чотирьох команд проходитиме в іранському містечку Бушир на березі Перської затоки з 27 по 29 січня. Крім «синьо-жовтих», у змаганнях візьмуть участь команди Ірану, Іспанії та Азербайджану.

Головний тренер збірної України Євген Варениця розповів, що тренери хочуть переглянути молодих виконавців і побачити, в якій формі перебувають досвідчені гравці.

Українська збірна стартує на Кубку Персії 27 січня матчем проти Іспанії. Гра розпочнеться о 14:30 за київським часом.