Збірна України з пляжного футболу проведе товариську зустріч в Івано-Франківську

Підопічні Євгена Варениці розпочали навчально-тренувальний збір на базі НФК «Ураган»

У суботу, 28 квітня національна команда зібралася в Івано-Франківську й увечері провела перше тренування. Як інформує офіційний сайт Федерації футболу України, наставник збірної Євген Варениця викликав до лав «синьо-жовтих» 12-х виконавців. «У нас три тренувальні сесії на день: зранку зарядка хвилин 30-40, потім денне тренування



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Фото АПФУ

Підопічні Євгена Варениці розпочали навчально-тренувальний збір на базі НФК «Ураган»

У суботу, 28 квітня національна команда зібралася в Івано-Франківську й увечері провела перше тренування.

Як інформує офіційний сайт Федерації футболу України, наставник збірної Євген Варениця викликав до лав «синьо-жовтих» 12-х виконавців.

«У нас три тренувальні сесії на день: зранку зарядка хвилин 30-40, потім денне тренування та вечірнє заняття. Хлопці молодці, працюють із задоволенням і настроєм, хоча, скажу відверто, тренування у нас дуже насичені та важкі. Адже нам потрібно закласти фундамент на весь сезон, і ми з Миколою Костенком спланували дуже інтенсивний збір», - наводить слова головного тренера збірної Асоціація пляжного футболу України.

У четвер, 3 травня, «синьо-жовті» проведуть товариський матч проти івано-франківського «Урагану».

Прийти на гру національна команда запрошує всіх охочих. Початок зустрічі - о 17:00, після завершення поєдинку відбудеться майстер-клас для юних футболістів «Урагану», а потім – фотосесія.

Офіційні матчі у нинішньому сезоні «синьо-жовті» почнуть проводити із 22 червня, коли стартує перший відбірний етап Євроліги-2018 в Азербайджані.

Наступна стадія європейського турніру запланована на 13-15 липня та відбудеться у Португалії.