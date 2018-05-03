Збірна України з пляжного футболу проведе товариську зустріч в Івано-Франківську
- Сьогодні, 17:14
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Підопічні Євгена Варениці розпочали навчально-тренувальний збір на базі НФК «Ураган»
У суботу, 28 квітня національна команда зібралася в Івано-Франківську й увечері провела перше тренування.
Як інформує офіційний сайт Федерації футболу України, наставник збірної Євген Варениця викликав до лав «синьо-жовтих» 12-х виконавців.
«У нас три тренувальні сесії на день: зранку зарядка хвилин 30-40, потім денне тренування та вечірнє заняття. Хлопці молодці, працюють із задоволенням і настроєм, хоча, скажу відверто, тренування у нас дуже насичені та важкі. Адже нам потрібно закласти фундамент на весь сезон, і ми з Миколою Костенком спланували дуже інтенсивний збір», - наводить слова головного тренера збірної Асоціація пляжного футболу України.
У четвер, 3 травня, «синьо-жовті» проведуть товариський матч проти івано-франківського «Урагану».
Прийти на гру національна команда запрошує всіх охочих. Початок зустрічі - о 17:00, після завершення поєдинку відбудеться майстер-клас для юних футболістів «Урагану», а потім – фотосесія.
Офіційні матчі у нинішньому сезоні «синьо-жовті» почнуть проводити із 22 червня, коли стартує перший відбірний етап Євроліги-2018 в Азербайджані.
Наступна стадія європейського турніру запланована на 13-15 липня та відбудеться у Португалії.