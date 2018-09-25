Збірна України з тенісу стартує з перемоги на юніорському Кубку Федерації
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Збірна України з тенісу серед дівчат до 16 років
Збірна України серед дівчат до 16 років виграла перший матч у столиці Угорщини
У першому матчі групи D наші тенісистки обіграли представниць Іспанії.
Любові Костенко, яка першою вийшла на корт, знадобилося майже дві години, щоб перемогти Ане Мінтегі Ель Ольмо: 1:6, 6:2, 6:2. Дарья Лопатецька, в свою чергу, провела на корті лише годину і обіграла Лейре Ромеро-Гормас: 6:1, 6:3.
Результат парного матчу вже ніяк не вплине на загальний підсумок протистояння.
Завтра українки зустрінуться з ровесницями з Марокко.
Джерело: btu.org.ua