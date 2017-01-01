Збірна України з тенісу закінчує сезон у топ-30 націй у Кубку Девіса
- Сьогодні, 09:37
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Підсумковий рейтинг року у чоловічому командному чемпіонаті
Новоспечені переможці змагань – збірна Франції – очолили підсумковий рейтинг сезону у Кубку Девіса, потіснивши з першого місця торішніх чемпіонів – команду Аргентини.
Фіналісти – збірна Бельгії – замикають топ-трійку тенісних націй.
У підсумкову топ-10 не потрапили такі команди як Іспанія (11-е місце), Чехія (12-е) та Німеччина (14-е).
Українська збірна завершує рік на 28-му місці, опустившись на вісім рядків у порівнянні з результатом минулого сезону.
За останній рік «синьо-жовті» під керівництвом нового капітана Андрія Медведєва відіграли дві зустрічі: зазнали поразки від збірної Португалії та «всуху» оформили перемогу над командою Ізраїлю у межах матчів Першої групи Євро-Африканської зони.
Наступний сезон збірна України відкриє матчевій зустріччю з тенісистами зі Швеції. Це протистояння, як і інші зональні матчі, пройдуть у новому форматі.
Нагадаємо, збірній України заборонили проводити матчі Кубку Девіса у клубі у Дніпрі.
Джерело: btu.org.ua