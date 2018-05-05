Збірна України зі спортивної ходьби виграла дві медалі на командному чемпіонаті світу

Вперше на чемпіонаті світу були змагання на 50 км у жінок

Збірна України зі спортивної ходьби виграла дві медалі в перший день командного чемпіонату світу в китайському Тайцані. Чоловіча команда стала срібними призерами на дистанції в 50 км. У залік пішли результати Мар'яна Закальницького (4-е місце, 3:44.59 години - особистий рекорд), Івана Банзерука (10-е місце, 3:49.17 години) і Валерія Літанюка



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Збірна України зі спортивної ходьби. Фото: Getty Images

Вперше на чемпіонаті світу були змагання на 50 км у жінок

Збірна України зі спортивної ходьби виграла дві медалі в перший день командного чемпіонату світу в китайському Тайцані.

Чоловіча команда стала срібними призерами на дистанції в 50 км. У залік пішли результати Мар'яна Закальницького (4-е місце, 3:44.59 години - особистий рекорд), Івана Банзерука (10-е місце, 3:49.17 години) і Валерія Літанюка (15-е місце, 3:53.05 - особистий рекорд) . Також в гонці брали участь Андрій Гречковський (28-е місце, 3:59.32) і Ігор Сахарук (38-е місце, 4:06.50).

Зазначимо, що на останніх трьох чемпіонатах світу чоловіча збірна потрапляла до трійки призерів на дистанції в 50 км.

Вперше на чемпіонаті світу були змагання на 50 км у жінок, в яких Україна посіла третє місце. У залік пішли результати володаря нового національного рекорду Христини Юдкіної (12-е місце 4:22.15 години), а також Василини Вітовщік (13-е місце, 4:24.08 години) та Аліни Цвілій (15-е місце, 4:28.49 години) . Крім них на дистанції виступали Людмила Шелест (20-е місце 4:37.43 години) і Ксенія Радько (21-е місце, 4:38.23).

Джерело: xsport.ua