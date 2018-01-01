Збірна України зіграє товариський поєдинок проти Португалії
- Сьогодні, 12:24
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Жіноча команда з футзалу готується до кваліфікації на чемпіонат Європи
Головний тренер жіночої збірної з футзалу Португалії Луїш Консейсайо оприлюднив список з 14-ти гравців, які візьмуть участь у товариському матчі проти збірної України.
Як інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України, до списку включені представники п’яти клубів:
«Вермоім»: Ана Азеведо, Карла Ванесса;
«Новасемененте Каваліньо»: Піско, Анжеліка Алвеш, Ненсі Мерседес;
«Бенфіка»: Інеш Фернандеш, Жаніс Сілва, Сара Феррейра, Ана Катаріна;
«Санта Луція»: Дані;
«Спортинг»: Марія Роша, Таня Соуза, Крістіана Коста, Катя Моргадо.
Ана Катаріна за опитуванням відомого порталу «Футзалпланет» у 2017 році посіла друге місце у номінації «Найкращий жінка-голкіпер світу», а Жаніс Сілва у номінації «Найкраща футзалістка світу» стала шостою.
Матч Португалія – Україна відбудеться 20 лютого у місті Ангра-ду-Ероїшму, розташованому на одному з Азорських островів. Початок о 20:00 за місцевим часом.
Наступного дня жіноча збірна України зіграє ще одну зустріч – з одним із місцевих клубів.
Цим товариським поєдинком жіночі збірні Португалії й України розпочнуть підготовку до кваліфікаційних турнірів до першого жіночого чемпіонату Європи з футзалу, які заплановані на серпень 2018 року.
Фінальна частина жіночого чемпіонату Європи візьме старт 14 лютого 2019 року, й у ній візьмуть участь чотири збірні, які стануть переможцями чотирьох кваліфікаційних турнірів.
Головний тренер жіночої збірної України Тарас Шпичка визначиться зі складом своєї команди на матч з Португалією найближчими днями.