Збірна України зіграє товариський поєдинок проти Португалії

Жіноча команда з футзалу готується до кваліфікації на чемпіонат Європи

Головний тренер жіночої збірної з футзалу Португалії Луїш Консейсайо оприлюднив список з 14-ти гравців, які візьмуть участь у товариському матчі проти збірної України. Як інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України, до списку включені представники п’яти клубів: «Вермоім»: Ана Азеведо, Карла Ванесса; «Новасемененте



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Жіноча команда з футзалу готується до кваліфікації на чемпіонат Європи

Головний тренер жіночої збірної з футзалу Португалії Луїш Консейсайо оприлюднив список з 14-ти гравців, які візьмуть участь у товариському матчі проти збірної України.

Як інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України, до списку включені представники п’яти клубів:

«Вермоім»: Ана Азеведо, Карла Ванесса;

«Новасемененте Каваліньо»: Піско, Анжеліка Алвеш, Ненсі Мерседес;

«Бенфіка»: Інеш Фернандеш, Жаніс Сілва, Сара Феррейра, Ана Катаріна;

«Санта Луція»: Дані;

«Спортинг»: Марія Роша, Таня Соуза, Крістіана Коста, Катя Моргадо.

Ана Катаріна за опитуванням відомого порталу «Футзалпланет» у 2017 році посіла друге місце у номінації «Найкращий жінка-голкіпер світу», а Жаніс Сілва у номінації «Найкраща футзалістка світу» стала шостою.

Матч Португалія – Україна відбудеться 20 лютого у місті Ангра-ду-Ероїшму, розташованому на одному з Азорських островів. Початок о 20:00 за місцевим часом.

Наступного дня жіноча збірна України зіграє ще одну зустріч – з одним із місцевих клубів.

Цим товариським поєдинком жіночі збірні Португалії й України розпочнуть підготовку до кваліфікаційних турнірів до першого жіночого чемпіонату Європи з футзалу, які заплановані на серпень 2018 року.

Фінальна частина жіночого чемпіонату Європи візьме старт 14 лютого 2019 року, й у ній візьмуть участь чотири збірні, які стануть переможцями чотирьох кваліфікаційних турнірів.

Головний тренер жіночої збірної України Тарас Шпичка визначиться зі складом своєї команди на матч з Португалією найближчими днями.