Збірні США та Чехії бойкотують етап Кубка світу з біатлону в Росії

Найближчим часом про аналогічне рішення можуть оголосити Канада і Франція

Біатлоністи двох збірних вирішили кардинально відповісти на рішення Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) зберегти російський етап в календарі нинішнього сезону. В кінці січня з'явилася інформація, що IBU через великий допінговий скандал в Росії, який зачепив і біатлон, розглядає можливість скасування міжнародних змагань в Росії в поточному



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Етап Кубка світу в Росії. Фото: Р-Спорт

Найближчим часом про аналогічне рішення можуть оголосити Канада і Франція

Біатлоністи двох збірних вирішили кардинально відповісти на рішення Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) зберегти російський етап в календарі нинішнього сезону.

В кінці січня з'явилася інформація, що IBU через великий допінговий скандал в Росії, який зачепив і біатлон, розглядає можливість скасування міжнародних змагань в Росії в поточному сезоні. Однак пізніше керівництво організації прийняло рішення залишити в календарі етапи Кубка світу і Кубка IBU в Тюмені.

Першою про бойкот російського етапу у суботу, 24 лютого, оголосила збірна США.

«Нещодавнє рішення IBU абсолютно неприйнятно. На підтримку чистого спорту і заради власної безпеки ми не виступимо в Тюмені. Це наше остаточне рішення», - йдеться у заяві американської сторони.

Слідом глава Союзу біатлоністів Чехії Іржі Хамза також оголосив про рішення відмовитися від поїздки в Росію.

«Ми будемо змушені пожертвувати результатом, але в підсумку правда буде на нашому боці. Набагато гірше буде поступитися своїм принципам», - цитує чиновника чеське видання Sport.

Найближчим часом про аналогічне рішення можуть оголосити Канада і Франція.

Етап Кубка світу в Тюмені пройде 22-25 березня і стане заключним у сезоні. Уват (10-11 березня) і Ханти-Мансійськ (14-17 березня) візьмуть етапи Кубка IBU.

Варто відзначити, що на сезон 2018-2019 в календарі Кубка світу російських етапів немає.

Джерело: sportarena.com