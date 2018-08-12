Жан-Клоду Ван Дамму та Стівену Сігалу пропонують провести бій в межах UFC



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Екс-чемпіон світу Джордж Сен-П'єр вважає, що такий бій цілком реальний

Колишній чемпіон UFC у двох категоріях, знаменитий канадець Джордж Сен-П'єр не бачить нічого поганого у тому, якщо найбільший світовий ММА промоушен буде організовувати реальні поєдинки селібріті, щоб популяризувати спорт, і заодно отримувати фінансову вигоду завдяки глядацькому інтересу.

Зокрема, Джордж двома руками за те, щоб один одному обличчя набили давні недруги та зірки бойовиків ще минулого століття Жан-Клод Ван Дамм і Стівен Сігал.

«Світ змінився, і ми повинні розвиватися разом з ним, - заявив Сен-П'єр на прес-конференції в Австралії. - UFC все більше стає мейнстрімовим, а щоб залучати більшу аудиторію, потрібно мати більше мейнстрімових атлетів. Я думаю, це хороша річ, просто не потрібно плутати, хто є хто».

«Так, я повністю підтримую бій Ван Дамма та Сігала. Абсолютно. Ми артисти, а якщо так, то рішення приймаються, виходячи з фінансової вигоди. Особливо після того, як UFC поміняв власників», - зауважив він.

«Їм потрібно виплачувати великі позики, і тому не дивно, що вони дивляться на це, як на бізнес. Розумію, що іноді це засмучує, але, думаю, ці напрямки необхідно поєднувати», - підсумував Сен-П’єр.

Джерело: vringe.com