До Вашої уваги розклади, які потрібні командам, аби здобути останні путівки у плей-офф

У середу, 6 грудня, відбудуться останні матчі шостого, завершального, туру групового етапу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2017/18. «Главком» знайомить з розкладами, які потрібні тій чи іншій команді, аби здобути путівку у плей-офф або ж застовпити за собою перше місце у групі, щоб мати статус «сіяної» команди перед

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До Вашої уваги розклади, які потрібні командам, аби здобути останні путівки у плей-офф

У середу, 6 грудня, відбудуться останні матчі шостого, завершального, туру групового етапу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2017/18.

«Главком» знайомить з розкладами, які потрібні тій чи іншій команді, аби здобути путівку у плей-офф або ж застовпити за собою перше місце у групі, щоб мати статус «сіяної» команди перед жеребкуванням 1/8 фіналу.

Буде у поєдинках у середу й український слід, адже «Шахтар», який забезпечив собі місце у єврокубковій весні, прийматиме «Манчестер Сіті».

Група E

Турнірне становище перед останнім туром: «Ліверпуль» - 9 (5), «Севілья» - 8 (5), «Спартак» - 6 (5), «Марибор» - 2 (5).

Матчі останнього туру: «Ліверпуль» - «Спартак», «Марибор» - «Севілья».

У даній групі склалася доволі цікава ситуація, за якої відразу три команди продовжують боротьбу за дві путівки у плей-офф. У «Спартака» ці шанси могли бути вищими, якби москвичі у минулому турі вдома втримали перемогу над «Марибором».

Тепер же, після тої нічиєї, «Спартаку» потрібні тільки три очки у протистоянні з «Ліверпулем» на виїзді. Тільки такий підсумок влаштує російський клуб. Інший результат автоматично виведе «Ліверпуль» і «Севілью» в 1/8 фіналу.

«Севілья» гратиме на виїзді з «Марибором». І якщо іспанській команді вдасться виграти, то вона точно пройде далі. Вистачить андалусійцям і нічиєї. Тоді вони випередять або «Спартак», або «Ліверпуль», незалежно від того, як ці команди зіграють між собою.

Мерсисайдцям достатньо буде зіграти внічию на власній арені, але, майже напевно, вони будуть старатися виграти «червоно-біле» дербі, щоб забронювати за собою першу сходинку.

Група F

Турнірне становище перед останнім туром: «Манчестер Сіті» - 15 (5), «Шахтар» - 9 (5), «Наполі» - 6 (5), «Феєнорд» - 0 (5).

Матчі останнього туру: «Феєнорд» - «Наполі», «Шахтар» - «Манчестер Сіті».

У групі, де виступає донецький «Шахтар», перед шостим туром тільки невідомо, хто фінішує на другій позиції, а хто – на третій. Претендентів двоє: «Шахтар» і «Наполі». «Манчестер Сіті» забронював за собою перше місце, а «Феєнорд» нікуди з четвертого вже не підніметься.

Непрограш у домашньому поєдинку з манкуніанцями подарує «гірникам» путівку в 1/8 фіналу. «Помаранчево-чорні» можуть і програти, але тоді їм потрібно сподіватися, що чемпіон Нідерландів набере таки перші очки у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

«Наполі», щоби пройти далі, потрібно будь-що вигравати у Роттердамі та надіятися, що «Манчестер Сіті» виграє у Харкові.

Група G

Турнірне становище перед останнім туром: «Бешикташ» - 11 (5), «Порту» - 7 (5), «Лейпциг» - 7 (5), «Монако» - 2 (5).

Матчі останнього туру: «Порту» - «Монако», «Лейпциг» - «Бешикташ».

Ситуація у групі G дещо схожа на ту, що і в попередньому квартеті. «Бешикташ» точно стане першим, а «Монако» – останнім. Ці клуби грають на виїзді, тому цілком можуть виставати резервні склади.

Водночас, «Порту» та «Лейпциг» змагаються за другий рядок, і перевагу у цій боротьбі мають португальці, які забили більше м’ячів в особистих зустрічах з німцями (3:1 і 2:3).

Таким чином, «Лейпцигу» потрібно вигравати у турецького клубу та дивитися на паралельний матч, щоб там «Монако» відібрав очки у «Порту». Натомість, перемога португальців не залишить шансів «бикам», і ті відправляться у Лігу Європи.

Аби мрії про плей-офф Ліги чемпіонів втілилися у життя, «Лейпцигу» потрібно набрати в останньому турі більше очок, аніж «Порту». За підсумкової рівності балів, як уже згадувалося вище, вище фінішують «дракони».

Група H

Турнірне становище перед останнім туром: «Тоттенгем» - 13 (5), «Реал» Мадрид - 10 (5), «Боруссія» Дортмунд - 2 (5), АПОЕЛ - 2 (5).

Матчі останнього туру: «Реал» - «Боруссія» Д, «Тоттенгем» - АПОЕЛ.

Єдина група перед останнім туром, у якій було відомо, хто займе перше місце, а хто – друге. «Тоттенгем» вийде у плей-офф «сіяним», а «Реал» під час жеребкування буде у другому кошику.

Єдине питання у цьому квартеті, яке ще не вирішено, – хто продовжить виступи у Лізі Європи. Фаворитом у цій боротьбі є дортмундська «Боруссія» Андрія Ярмоленка. Команді українця належить зіграти у Мадриді, а АПОЕЛ поїде в гості до «Тоттенгема».

Математика тут проста: хто набере більше очок в останньому турі – той і не вилетить з єврокубків. Якщо і «Боруссія», і АПОЕЛ програють, то вище опиниться німецький колектив, адже має кращу різницю забитих і пропущених м’ячів. Хіба що «чорно-жовті» примудряться програти у Лондоні у сім і більше голів.

«Главком»