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    З квітами і на колінах. Відома українська спортсменка отримала пропозицію одружитися відразу після матчу (фото)

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    Наталія Савчин не відхилила пропозиції коханого - З квітами і на колінах. Відома українська спортсменка отримала пропозицію одружитися відразу після матчу (фото)
    Наталія Савчин не відхилила пропозиції коханого
    Євген Кравс

    Наталія Савчин коханому не відмовила

    23-річна ліва на півсередня гандбольного клубу «Галичанка» зі Львова Наталія Савчин отримала від коханого пропозицію одружитися відразу після чергового матчу чемпіонату України, в якому її команда перемогла на власному майданчику з рахунком 33:13 київський «Спартак».

    Наталія Савчин народилася в Городенці на Івано-Франківщині, в сім’ї колишніх гандболістів. Власне, з огляду на те майбутнє дівчинки було визначене. Отримавши перші університети вдома, вона перебралася у Львівське училище фізичної культури, а звідти – в «Галичанку». Нині Наталія є капітаном львів’янок, з якими вигравала титул чемпіонок України. Крім того, Савчин є гравчинею національної збірної.

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    З квітами і на колінах. Відома українська спортсменка отримала пропозицію одружитися відразу після матчу (фото)
    З квітами і на колінах. Відома українська спортсменка отримала пропозицію одружитися відразу після матчу (фото)
    З квітами і на колінах. Відома українська спортсменка отримала пропозицію одружитися відразу після матчу (фото)
    Євген Кравс

    У поточному чемпіонаті «Галичанка» має 18 очок після десяти матчів і теж лідирує.

     Читайте також: Чемпіон України з гандболу розтрощив збірну Китаю
    весілля гандбол ГК «Спартак-Київ» ГК «Галичанка» (Львів) Наталія Савчин
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