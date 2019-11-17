З квітами і на колінах. Відома українська спортсменка отримала пропозицію одружитися відразу після матчу (фото)



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Наталія Савчин не відхилила пропозиції коханого Євген Кравс

Наталія Савчин коханому не відмовила

23-річна ліва на півсередня гандбольного клубу «Галичанка» зі Львова Наталія Савчин отримала від коханого пропозицію одружитися відразу після чергового матчу чемпіонату України, в якому її команда перемогла на власному майданчику з рахунком 33:13 київський «Спартак».

Наталія Савчин народилася в Городенці на Івано-Франківщині, в сім’ї колишніх гандболістів. Власне, з огляду на те майбутнє дівчинки було визначене. Отримавши перші університети вдома, вона перебралася у Львівське училище фізичної культури, а звідти – в «Галичанку». Нині Наталія є капітаном львів’янок, з якими вигравала титул чемпіонок України. Крім того, Савчин є гравчинею національної збірної.

У поточному чемпіонаті «Галичанка» має 18 очок після десяти матчів і теж лідирує.

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