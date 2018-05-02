Жіноча збірна України вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу з настільного тенісу
- Сьогодні, 18:47
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Ніколи раніше збірна України не пробивалася до чвертьфіналу світової першості
Жіноча збірна України створила справжню сенсацію на чемпіонаті світу з настільного тенісу, обігравши в поєдинку за вихід до чвертьфіналу одну з кращих збірних світу - команду Сінгапуру.
У першій зустрічі лідер команди-суперниці Фень Тяньвей досить легко обіграла Тетяну Біленко. Однак потім Анна Гапонова зрівняла рахунок, обігравши Ю Менью, що стоїть в рейтингу набагато вище.
Друге очко українській збірній принесла Маргарита Песоцька, яка обіграла в чотирьох партіях Лін Є. Гапонова не змогла нічого протиставити Фень Тяньвей, і рахунок в протистоянні зрівнявся - 2:2.
Доля поєдинку Україна - Сінгапур вирішувалася в протистоянні Тетяни Біленко та Ю Менью. Харків'янка, яка останнім часом мала проблеми зі здоров'ям, провела матч просто приголомшливо.
Чітко граючи в обороні, вона в потрібний час колола суперницю різкими атакуючими ударами. Вигравши дві партії у грізної суперниці, Біленко зуміла відірватися в рахунку і в третій.
З рахунку 4:10 Ю Менью скоротила до 8:10, але в останньому розіграші після тривалої оборони Біленко зважилася на атаку і здобула таке жадане 11-е очко.
Ніколи раніше збірна України не пробивалася до чвертьфіналу чемпіонату світу.
Її найкращим досягненням було 9-е місце на попередньому чемпіонаті світу два роки тому.
Тепер в матчі 1/4 фіналу українки зустрінуться з командою Японії.
Цікаво, що на цьому чемпіонаті команди вже грали між собою - в тому матчі японки здобули легку перемогу.
Джерело: xsport.ua