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    Жіноча збірна України вийшла з групи на чемпіонаті світу з настільного тенісу

    Українки тепер позмагаються за вихід у чвертьфінал
    Жіноча збірна України з настільного тенісу у вирішальному матчі групового турніру на чемпіонаті світу у Гальмстаді здобула перемогу над командою Угорщини. Це дозволило українкам вийти з групи, пробившись у число кращих 12-ти команд світу. Початок матчу Україна - Угорщина, який вирішував, яка з цих двох команд займе третє місце у підгрупі слідом
    • Сьогодні, 11:24
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    Фото з Facebook Анни Гапонової
    Фото з Facebook Анни Гапонової

    Українки тепер позмагаються за вихід у чвертьфінал

    Жіноча збірна України з настільного тенісу у вирішальному матчі групового турніру на чемпіонаті світу у Гальмстаді здобула перемогу над командою Угорщини.

    Це дозволило українкам вийти з групи, пробившись у число кращих 12-ти команд світу.

    Початок матчу Україна - Угорщина, який вирішував, яка з цих двох команд займе третє місце у підгрупі слідом за збірними Японії й Австрії, склався якнайкраще для української команди.

    Маргарита Песоцька обіграла Дору Мадарас, а Анна Гапонова несподівано здолала лідера команди-суперниці Георгіну Поту. Однак Тетяна Біленко не змогла поставити переможну крапку у матчі, поступившись у чотирьох партіях Сандрі Пергель.

    Після поразки Песоцької від Поти рахунок зрівнявся 2:2, і доля матчу залежала від протистояння Гапонової та Мадарас. Анна зуміла чітко відіграти у захисті та відсвяткувати свою другу перемогу у такому важливому поєдинку.

    Таким чином, як і два роки тому, українки виявилися у першій світовій 12-ці, і тепер у них є шанс пробитися у чвертьфінал. Однак наступний суперник буде дуже сильним – збірна Сінгапуру.

    Чоловіча збірна України має у своєму активі три перемоги й у середу проведе завершальні два поєдинки групового турніру у другому дивізіоні.

    Для повернення у чемпіонський дивізіон українській команді потрібно опинитися в числі перших двох команд.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат світу настільний теніс Збірна України
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