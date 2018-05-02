Жіноча збірна України вийшла з групи на чемпіонаті світу з настільного тенісу

Українки тепер позмагаються за вихід у чвертьфінал

Жіноча збірна України з настільного тенісу у вирішальному матчі групового турніру на чемпіонаті світу у Гальмстаді здобула перемогу над командою Угорщини. Це дозволило українкам вийти з групи, пробившись у число кращих 12-ти команд світу. Початок матчу Україна - Угорщина, який вирішував, яка з цих двох команд займе третє місце у підгрупі слідом



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Фото з Facebook Анни Гапонової

Українки тепер позмагаються за вихід у чвертьфінал

Жіноча збірна України з настільного тенісу у вирішальному матчі групового турніру на чемпіонаті світу у Гальмстаді здобула перемогу над командою Угорщини.

Це дозволило українкам вийти з групи, пробившись у число кращих 12-ти команд світу.

Початок матчу Україна - Угорщина, який вирішував, яка з цих двох команд займе третє місце у підгрупі слідом за збірними Японії й Австрії, склався якнайкраще для української команди.

Маргарита Песоцька обіграла Дору Мадарас, а Анна Гапонова несподівано здолала лідера команди-суперниці Георгіну Поту. Однак Тетяна Біленко не змогла поставити переможну крапку у матчі, поступившись у чотирьох партіях Сандрі Пергель.

Після поразки Песоцької від Поти рахунок зрівнявся 2:2, і доля матчу залежала від протистояння Гапонової та Мадарас. Анна зуміла чітко відіграти у захисті та відсвяткувати свою другу перемогу у такому важливому поєдинку.

Таким чином, як і два роки тому, українки виявилися у першій світовій 12-ці, і тепер у них є шанс пробитися у чвертьфінал. Однак наступний суперник буде дуже сильним – збірна Сінгапуру.

Чоловіча збірна України має у своєму активі три перемоги й у середу проведе завершальні два поєдинки групового турніру у другому дивізіоні.

Для повернення у чемпіонський дивізіон українській команді потрібно опинитися в числі перших двох команд.

Джерело: xsport.ua