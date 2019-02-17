Жіноча збірна України з футзалу програла росіянкам у матчі за бронзу Євро-2019



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На жаль, ключовим у всьому поєдинку став промах Форсюк ФФУ

Прикро поступилися в серії пенальті

У португальському місті Гондомар відбувся поєдинок за третє місце, по ходу якого наша команда відіграла відставання у два м'ячі, однак не змогла здобути перемогу.

Дебютний чемпіонат Європи з футзалу серед жінок стартував у п’ятницю, 15 лютого. Українки в півфіналі програли господаркам першості португалкам (1:5), тому в неділю змагалися у втішному фіналі.

Початок поєдинку з Росією пройшов у боротьбі, а на 5-й хвилині перший небезпечний удар у складі нашої команди завдала Сидоренко. Проте в середині тайму синьо-жовті пропустили — простріл партнерки замкнула Данілова. Пізніше Лебедєва влучила у штангу, а на 15-й хвилині вона ж після розіграшу ауту подвоїла перевагу своєї команди.

Наприкінці першого тайму українки перехопили ініціативу. Особливо активною була Дударчук, яка, рятуючи наші ворота, заробила шостий фол для суперниць. Дабл-пенальті взялася бити Воловенко: точний удар у правий кут — і гол. На перерву синьо-жовті пішли, поступаючись із рахунком 1:2.

У другому таймі підопічні Олега Шайтанова продовжували володіти ігровою перевагою, однак небезпечних моментів довелося зачекати. На 29-й хвилині після фолу голкіпера суперниць у власному штрафному арбітр призначив пенальті, який упевнено реалізувала Титова. Камбек збірної України — 2:2.

До завершення основного часу голів більше не відбулося, тому долю бронзи визначила серія пенальті. На жаль, ключовим у всьому поєдинку став промах Форсюк під час виконання останнього удару.

Фото Павла Кубанова

Фінальна стадія Євро-2019

Півфінали

Україна — Португалія — 1:5

Росія — Іспанія — 0:5

Матч за 3-є місце

Росія — Україна — 2:2 (пен. — 3:2)

Голи: Данілова (9), Лебедєва (15) — Воловенко (18, дабл-пенальті), Титова (29, з пенальті).

Серія пенальті: Філісова — 1:0, Дубицька — 1:1, Чернова — 2:1, Воловенко — 2:2, Олькова — 3:2, Форсюк — 3:2 (повз ворота).

Росія: Іванова — Філісова, Дурандіна, Олькова, Нікітіна — Лебедєва, Самородова, Крупіна, Коржова, Чернова, Семенова, Данілова, Алемайкіна.

Україна: Сагайдачна — Сидоренко, Титова, Воловенко, Форсюк — Митрофанська, Шульга, Кліпаченко, Кирильчук, Гриценко, Павленко, Дубицька, Єрьоменко, Дударчук.

Попередження: Лебедєва (16), Іванова (29).

17.02 20.30 Фінал Іспанія — Португалія

Джерело: ФФУ