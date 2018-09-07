Жіноча збірна України з футзалу у спарингу впевнено перемогла команду Польщі
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Наша команда здобула впевнену перемогу
У понеділок, 3 вересня, жіноча збірна України з футзалу розпочала навчально-тренувальний збір, який проходить у Черкасах.
У четвер наша провела товариський матч проти команди Польщі.
Наша команда здобула впевнену перемогу, а головною героїнею стала Юлія Дударчук із «ПЗМС», яка оформила дубль, інформує прес-служба Федерації футболу України.
По одному голу на свій рахунок записали Ірина Дубицька («IMS-НУХТ») та Юлія Титова («Tesla»).
Товариський матч жіночих збірних з футзалу
Україна — Польща 5:2 (3:1)
Україна: Сагайдачна, Цикаленко, Дударчук, Сидоренко, Кліпаченко, Титова, Кирильчук, Воловенко, Майбородіна, Дубицька, Бабенко, Форсюк, Павленко.
Голи: Дударчук (15, 18, 19, всі — дабл-пенальті), Дубицька (24), Титова (30) — Ліхтенштейн (11), Баста (21).
Попередження: Дубицька, Павленко, Сидоренко — Ухваст.
НТЗ у Черкасах триватиме до 10 вересня. Потім Олег Шайтанов визначиться із 12-ма гравцями, які потраплять до заявки на відбірні матчі Євро-2019.
Першим суперником синьо-жовтих 12 вересня стане збірна Угорщини.
Нагадаємо, усі поєдинки нашої групи відбудуться в Черкасах у ПС «Будівельник».