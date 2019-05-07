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    Журналіст, який у 1998 році поставив на перемогу Трампа на чемпіонаті світу, виграв $13 тисяч

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    Джадд Трамп - Журналіст, який у 1998 році поставив на перемогу Трампа на чемпіонаті світу, виграв $13 тисяч
    Джадд Трамп

    Ставка була з коефіцієнтом 1 до 1000

    Журналіст Ніл Морріс виграв 10 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 13 тисяч доларів). Він 21 рік тому поставив на перемогу Джадда Трампа на чемпіонаті світу зі снукеру.

    У 1998 році восьмирічний Трамп обіграв дорослого сина Морріса в снукер. Тоді журналіст зрозумів, що маленького снукериста чекає велике майбутнє.

    Морріс подзвонив своєму другові-букмекерові і поставив 10 фунтів стерлінгів на те, що Трамп виграє чемпіонат світу до 30 років. Ставка була з коефіцієнтом 1 до 1000.

    Для 29-річного Трампа цей чемпіонат світу був останньою можливістю виграти титул до 30 років. У фіналі він розгромив Джона Хіггінса (18:9).

    Джерело: Sports.ru

    чемпіонат світу
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