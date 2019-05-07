Журналіст, який у 1998 році поставив на перемогу Трампа на чемпіонаті світу, виграв $13 тисяч



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Джадд Трамп

Ставка була з коефіцієнтом 1 до 1000

Журналіст Ніл Морріс виграв 10 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 13 тисяч доларів). Він 21 рік тому поставив на перемогу Джадда Трампа на чемпіонаті світу зі снукеру.

У 1998 році восьмирічний Трамп обіграв дорослого сина Морріса в снукер. Тоді журналіст зрозумів, що маленького снукериста чекає велике майбутнє.

Морріс подзвонив своєму другові-букмекерові і поставив 10 фунтів стерлінгів на те, що Трамп виграє чемпіонат світу до 30 років. Ставка була з коефіцієнтом 1 до 1000.

Для 29-річного Трампа цей чемпіонат світу був останньою можливістю виграти титул до 30 років. У фіналі він розгромив Джона Хіггінса (18:9).

Джерело: Sports.ru