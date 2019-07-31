«Динамо» впевнено перемогло «Карпати» у стартовому матчі чемпіонату-2019/2020



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«Динамо» не мало проблем з оновленими «Карпатами» ФК «Динамо»

При цьому з гри кияни власними ногами не забивали

Київське «Динамо» без над зусиль перемогло львівські «Карпати» у стартовому для обох команд матчі чемпіонату України-2019/2020.

Доля поєдинку була вирішена в ендшпілі першого тайму, коли спершу м’яч у власні ворота зрізав оборонець господарів Олексій Ковтун, а невдовзі ударом з одинадцятиметрової позначки відзначився нападник киян Артем Бесєдін.

«Карпати» (Львів) – «Динамо» (Київ) – 0:2

Голи: 0:1 – Олексій Ковтун (42, автогол). 0:2 – Артем Бесєдін (45+2, з пенальті)

«Карпати»: Підківка – Марвін Мартінс, Олексій Ковтун, Сергій Вакуленко, Володимир Якимець – Кльоц (к), Вербний, Войковіч (Артем Козак, 73) – Франсіско Ді Франко (Андрій Ременюк, 83), Ігор Карпенко, Олексій Гуцуляк. Тренер – Олександр Чижевський

«Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора (Віктор Циганков, 70), Бурда, Кадар, Віталій Миколенко – Шепелєв – Олександр Караваєв, Гармаш, Буяльський (к) (Сергій Сидорчук, 79), Вербіч (Карлос Де Пена, 46) – Бесєдін. Тренер – Олександр Хацкевич

Судді: Копієвський (Кропивницький) - Жарий (Павлоград), Ярослав Трехліб (Дніпро)

Попередження: Ігор Карпенко (16), Олексій Гуцуляк (45+2), Вербний (82) – Кадар (13), Бесєдін (27), Кендзьора (67), Віталій Миколенко (79)

31 липня. Львів. Стадіон «Україна». 12 135 глядачів

Карпати - Динамо. Автогол Ковтуна

Карпати - Динамо. Гол Бесєдіна

Нагадаємо, що у неділю «Динамо» в стартовому матчі нового сезону обіграло в Класичному дербі «Шахтар» і здобуло Суперкубок України.