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    Зідан відмовився повертатися в «Реал» - іспанські ЗМІ

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    Зінедін Зідан - Зідан відмовився повертатися в «Реал» - іспанські ЗМІ
    Зінедін Зідан

    Новим клубом легендарного француза може стати «Ювентус»

    Колишній головний тренер «Реала» Зінедін Зідан відмовився повернутися в мадридський клуб, стверджує El Pais. Відзначається, що президент команди Флорентіно Перес попросив співробітника клубу зв'язатися з французьким клубом, проте відповідь була негативною.

    При цьому видання відзначає, що «Ювентус» офіційно запропонував 46-річному Зідану змінити Максиміліано Аллегрі на посту наставника італійського клубу до 2022 року. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Зідан нещодавно відвідав Турин і провів зустріч з керівництвом «Ювентуса».

    Аллегрі, який працює з туринської командою з 2014 року, може покинути клуб після закінчення сезону. «Ювентус», набравши 75 очок, очолює турнірну таблицю чемпіонату Італії. 12 березня туринці на домашньому стадіоні проведуть матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мадридським «Атлетіко».

    Джерело: Чемпионат.com

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