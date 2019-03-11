Зідан відмовився повертатися в «Реал» - іспанські ЗМІ



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Зінедін Зідан

Новим клубом легендарного француза може стати «Ювентус»

Колишній головний тренер «Реала» Зінедін Зідан відмовився повернутися в мадридський клуб, стверджує El Pais. Відзначається, що президент команди Флорентіно Перес попросив співробітника клубу зв'язатися з французьким клубом, проте відповідь була негативною.

При цьому видання відзначає, що «Ювентус» офіційно запропонував 46-річному Зідану змінити Максиміліано Аллегрі на посту наставника італійського клубу до 2022 року. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Зідан нещодавно відвідав Турин і провів зустріч з керівництвом «Ювентуса».

Аллегрі, який працює з туринської командою з 2014 року, може покинути клуб після закінчення сезону. «Ювентус», набравши 75 очок, очолює турнірну таблицю чемпіонату Італії. 12 березня туринці на домашньому стадіоні проведуть матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мадридським «Атлетіко».

Джерело: Чемпионат.com