Зимові Олімпійські ігри знову можуть пройти в Сочі
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Втім не в повному обсязі
Сочі знову може отримати право проводити змагання в межах зимових Олімпійських ігор.
Губернатор турецької провінції Ерзурум Сейфеттін Азізошлу заявив, що в російському місті пройдуть змагання з бобслею, скелетону і санного спорту, якщо турецька заявка переможе в голосуванні за право провести Ігри-2026.
Слова губернатора наводить видання Inside the Games.
«Ми багато працюємо, щоб отримати право на проведення Олімпіади. Ми замислюємося про те, щоб провести Ігри спільно з Сочі. Там є спортивні об'єкти, яких немає в Ерзурумі. Будувати їх у нас занадто дорого, тому ми можемо прийняти змагання разом», - повідомив він.
Столиця Ігор-2026 року буде обрана на сесії МОК у вересні 2019 року.
В заявочній кампанії беруть участь Ерзурум (Туреччина), Стокгольм (Швеція), Калгарі (Канада) і Італія (Мілан і Кортіна-д'Ампеццо).
Раніше свою заявку відкликало японське місто Саппоро, а Турин відмовився від спільної італійської заявки через конфлікт з Міланом.
Джерело: Xsport.ua