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    Зимові Олімпійські ігри знову можуть пройти в Сочі

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    Сочі знову може отримати право проводити змагання в межах зимових Олімпійських ігор - Зимові Олімпійські ігри знову можуть пройти в Сочі
    Сочі знову може отримати право проводити змагання в межах зимових Олімпійських ігор

    Втім не в повному обсязі

    Сочі знову може отримати право проводити змагання в межах зимових Олімпійських ігор.

    Губернатор турецької провінції Ерзурум Сейфеттін Азізошлу заявив, що в російському місті пройдуть змагання з бобслею, скелетону і санного спорту, якщо турецька заявка переможе в голосуванні за право провести Ігри-2026.

    Слова губернатора наводить видання Inside the Games.

    «Ми багато працюємо, щоб отримати право на проведення Олімпіади. Ми замислюємося про те, щоб провести Ігри спільно з Сочі. Там є спортивні об'єкти, яких немає в Ерзурумі. Будувати їх у нас занадто дорого, тому ми можемо прийняти змагання разом», - повідомив він.

    Столиця Ігор-2026 року буде обрана на сесії МОК у вересні 2019 року.

    В заявочній кампанії беруть участь Ерзурум (Туреччина), Стокгольм (Швеція), Калгарі (Канада) і Італія (Мілан і Кортіна-д'Ампеццо).

    Раніше свою заявку відкликало японське місто Саппоро, а Турин відмовився від спільної італійської заявки через конфлікт з Міланом.

    Джерело: Xsport.ua

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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