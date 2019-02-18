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    Зимовий кубок Європи (U14) з тенісу: українські дівчата зайняли четверте місце

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    Збірна України з тенісу серед дівчат до 14 років - Зимовий кубок Європи (U14) з тенісу: українські дівчата зайняли четверте місце
    Збірна України з тенісу серед дівчат до 14 років

    Збірна України серед дівчат до 14 років поступилася в матчі за бронзові медалі

    Вчора у Чехії завершився Зимовий кубок Європи. Наші тенісистки в матчі за третє місце зазнали поразки від ровесниць з Швейцарії.

    Аліса Барановська в двох сетах програла Кароліні Козаковій (3:6, 4:6), а Дарина Єсипчук поступилася Селін Наеф (3:6, 2:6). У парному матчі українки зуміли обіграти Козакову та Ірину Венгер: 7:5, 6:3

    Нагадаємо, що в чвертьфіналі українська команда перемогла представниць Румунії, а в півфіналі програла майбутнім володаркам «срібла» - збірній Чехії.

    Джерело: btu.org.ua

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