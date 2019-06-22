Зіркові українські спортсмени провалилися на Європейських іграх



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Олена Костевич і Олег Омельчук не пробилися у півфінал Скрін-шот

Найсильніша пара світу у кульовій стрільбі не пробилася крізь сито кваліфікації

На ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь) розіграний перший комплект медалей.

Змагання змішаних пар у стрільбі з пневматичного пістолета (відстань 10 м) виграли росіяни Віталіна Бацарашкіна і Артем Чєрноусов. У фіналі вони перемогли сербську пару Зорана Аруновіч/Дамір Мікеч. Бронзу виграло німецьке подружжя Сандри і Крістіана Райців.

Із цим видом були пов’язані великі сподівання і в України. Однак досвідчені Олена Костевич і Олег Омельчук, які були найкращою парою світу 2018 року і стабільно сильно виступали цьогоріч, стали десятими. Причому 572 очка, які вибили Олег і Олена, були достатніми, щоб пробитися до півфіналу. Проблема в тому, що такий результат показали відразу три пари й за кількістю «десяток» найкращими виявилися Ніно Салуквадзе і Цоне Мачаваріані з Грузії. Інших дві пари, зокрема й наша, відсіялися.

Зате потрапили у півфінал з шостим результатом чемпіон світу Павло Коростильов і його молода партнерка Поліна Конарєва. У підсумку вони стали шостими і до медальних поєдинків не добралися. Втім, для 21-річної дніпрянки Конарєвої, найвищими досягненнями якої були два срібла чемпіонатів Європи серед юніорів, такий результат можна вважати успіхом.

Загалом у перший змагальний день Європейських ігор буде розіграно 24 комплекти нагород.