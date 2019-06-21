Мала Олімпіада. Календар Європейських ігор-2019



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Від українців очікують по три-чотири медалі щодня

Сьогодні, 21 червня у білоруській столиці Мінську стартують ІІ Європейські ігри.

Європейські ігри — нові міжнародні комплексні спортивні змагання серед спортсменів Старого світу. Вони проводяться раз на чотири роки під керівництвом Європейських олімпійських комітетів. Вперше Ігри відбулися в 2015 році в Баку. З цього моменту Європа — батьківщина олімпійського руху — отримала свої повноцінні континентальні змагання нарівні з Азійськими, Панамериканськими і Всеафриканськими іграми.

Ігри у Мінську розтягнуться на десять днів — з 21 по 30 червня. Столиця Білорусі прийме понад 4 тисячі спортсменів з 50 країн Європи. Всього буде розіграно 199 комплектів нагород у 15 видах спорту і 23-х дисциплінах. У восьми видах спорту будуть розіграні ліцензії на Олімпійські ігри-2020 на Токіо. Змагання з боксу і дзюдо матимуть статус чемпіонатів Європи. Представляти Україну на Європейських іграх-2019 будуть 198 спортсменів. Вони змагатимуться за медалі у 21-й дисципліні.

У складі нашої команди є ціла когорта зірок першої величини — гімнасти Олег Верняєв та Ігор Радівілов, дзюдоїсти Дарина Білодід і Георгій Зантарая, боксер Олександр Хижняк, борець Жан Беленюк, легкоатлет Богдан Бондаренко, чемпіонки світу з боротьби Юлія Ткач і Алла Черкасова, чинна володарка Кубка світу з велотреку Олена Старикова, олімпійські чемпіони зі стрільби Олена Костевич, Олександр Петрів та Микола Мільчев. До речі, саме 51-річний Мільчев понесе стяг нашої держави на сьогоднішній церемонії відкриття.

Цілком очевидно, що медалей українці здобудуть немало. Зрештою, сьогодні “Главком” про шанси наших спортсменів на Іграх в Мінську ще поговорить детальніше.

Додамо, що трансляції змагань будуть здійснюватися на телеканалах «Інтер» і НТН. З їх розкладом можна ознайомитися за цим посиланням.

Календар фіналів Європейських ігор-2019

21 червня, п’ятниця

20:00 — 00:35 Церемонія відкриття

22 червня, субота

Розігрується 24 комплекти нагород

09:00 — 15:40 Стрільба з лука. Командні змагання серед чоловіків і жінок

11:45 — 12:30 Кульова стрільба. Змагання змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета на відстані 10 м

13:25 — 14:10 Кульова стрільба. Змагання змішаних команд у стрільбі з пневматичної гвинтівки на відстані 10 м

10:00 — 20:31 Самбо. Сутички у вагових категоріях до 57 кг, до 68 кг, до 82 кг, 100 кг (чоловіки), до 48 кг, до 56 кг, до 64 кг, до 72 кг, понад 80 кг (жінки)

10:30 — 18:09 Дзюдо. Сутички у вагових категоріях до 60 кг, 66 кг (чоловіки), до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг (жінки)

12:30 — 15:30 Велошосе. Групова гонка (жінки)

14:00 — 18:20 Художня гімнастика. Індивідуальне багатоборство

14:00 — 15:01 Акробатика. Групові балансові вправи (жінки)

15:03 — 16:00 Акробатика. Динамічні вправи змішаних пар

16:25 — 17:22 Акробатика. Динамічні групові вправи (жінки)

17:25 — 18:23 Акробатика. Балансові вправи змішаних пар

23 червня, неділя

Розігрується 37 комплектів нагород

09:00 — 16:00 Стрільба з лука. Змішані парні змагання у стрільбі з класичного і блочного лука

10:00 — 20:31 Самбо. Сутички у вагових категоріях до 52 кг, до 62 кг, до 74 кг, 90 кг, понад 100 кг (чоловіки), до 52 кг, до 60 кг, до 78 кг, до 80 кг (жінки)

10:30 — 17:54 Дзюдо. Сутички у вагових категоріях до 73 кг, до 81 кг (чоловіки), до 63 кг, до 70 кг (жінки)

11:30 — 12:00 Кульова стрільба. Пневматичний пістолет 10 м (чоловіки)

12:00 — 16:30 Велошосе. Групова гонка (чоловіки)

12:00 — 20:04 Легка атлетика. Біг 100 м, біг 110 м з бар’єрами, стрибки у висоту (чоловіки), біг 100 м, 100 м з бар’єрами, стрибки у довжину, метання списа (жінки), змішана естафета 4х400 м

13:30 — 14:00 Кульова стрільба. Пневматичний пістолет 10 м (жінки)

14:00 — 15:14 Художня гімнастика. Індивідуальні змагання в окремих вправах з обручем, м’ячем, булавами, стрічкою

15:45 — 15:50 Художня гімнастика. Групові вправи з п’ятьма м’ячами

15:45 — 18:00 Художня гімнастика. Групове багатоборство

15:45 — 16:48 Акробатика. Багатоборство. Комбіновані групові вправи (жінки)

15:45 — 16:45 Стендова стрільба. Траншейний стенд. Вправа “Трап” (жінки)

16:55 — 18:00 Акробатика. Багатоборство. Комбіновані вправи змішаних пар

16:55 — 18:00 Художня гімнастика. Групові вправи з трьома обручами і чотирма булавами

17:00 — 18:00 Стендова стрільба. Траншейний стенд. Вправа “Трап” (чоловіки)

24 червня, понеділок

Розігрується 14 комплектів нагород

11:20 — 12:00 Кульова стрільба. Малокаліберний пістолет 50 м. Змішані команди

11:33 — 18:09 Дзюдо. Сутички у вагових категоріях до 90 кг, до 100 кг, понад 100 кг (чоловіки), до 78 кг, понад 78 кг (жінки)

13:00 — 13:30 Кульова стрільба. Пневматична гвинтівка 10 м (жінки)

13:00 — 21:30 Баскетбол 3х3. Чвертьфінали, півфінали, матчі за третє місце і фінали серед чоловіків і жінок

14:00 — 14:30 Кульова стрільба. Пневматична гвинтівка 10 м (чоловіки)

15:45 — 16:45 Стендова стрільба. Траншейний стенд. Вправа “Трап”. Змішані команди

18:50 — 19:20 Стрибки на батуті. Синхронні стрибки (чоловіки)

19:30 — 20:55 Аеробіка. Змішані пари

20:05 — 20:30 Стрибки на батуті. Індивідуальні стрибки (жінки)

25 червня, вівторок

Розігрується 8 комплектів нагород

10:00 — 12:15 Велошосе. Індивідуальна гонка з роздільним стартом (жінки)

10:30 — 17:55 Дзюдо. Змішані командні змагання

12:00 — 12:40 Кульова стрільба. Малокаліберна гвинтівка 50 м. Змішані команди

13:00 — 16:15 Велошосе. Індивідуальна гонка з роздільним стартом (чоловіки)

18:00 — 19:15 Настільний теніс. Змішаний парний розряд

18:50 — 19:20 Стрибки на батуті. Синхронні стрибки (жінки)

19:30 — 20:05 Аеробіка. Група

20:05 — 20:30 Стрибки на батуті. Індивідуальні стрибки (чоловіки)

26 червня, середа

Розігрується 16 комплектів нагород

09:00 — 16:00 Стрільба з лука. Індивідуальна першість зі стрільби у блочному і класичному луках (жінки)

10:00 — 11:22 Веслування на байдарках і каное. Чоловіки: байдарка-одиночка 1000 м, каное-одиночка 1000 м, байдарка-двійка 1000 м, каное-двійка 1000 м. Жінки: байдарка-двійка 500 м

13:20 — 14:05 Кульова стрільба. Малокаліберний пістолет 25 м (жінки)

14:50 — 15:35 Кульова стрільба. Малокаліберна гвинтівка 50 м. Стрільба з трьох положень (чоловіки)

16:00 — 19:15 Настільний теніс. Медальні поєдинки в одиночних розрядах серед чоловіків і жінок

16:50 — 17:35 Кульова стрільба. Малокаліберний пістолет 25 м. Швидкісна стрільба (чоловіки)

18:40 — 20:15 Вільна боротьба. Медальні сутички у вагових категоріях до 57 кг, до 74 кг, до 86 кг, до 125 кг

27 червня, четвер

Розігрується 24 комплекти нагород

09:00 — 16:00 Стрільба з лука. Індивідуальна першість зі стрільби у блочному і класичному луках (чоловіки)

10:00 — 16:45 Веслування на байдарках і каное. Чоловіки: байдарка-четвірка 500 м, байдарка-одиночка 200 м, каное-одиночка 200 м, байдарка-одиночка 5000 м. Жінки: байдарка-одиночка 500 м, каное-двійка 500 м, байдарка-четвірка 500 м, байдарка-одиночка 200 м, каное-одиночка 200 м, байдарка-двійка 200 м, байдарка-одиночка 5000 м.

13:00 — 13:45 Кульова стрільба. Малокаліберна гвинтівка 50 м. Стрільба з трьох положень (жінки)

16:45 — 17:45 Стендова стрільба. Вправа “Скіт”, круглий стенд (жінки)

18:00 — 19:00 Стендова стрільба. Вправа “Скіт”, круглий стенд (чоловіки)

18:40 — 19:45 Вільна боротьба. Медальні сутички у вагових категоріях до 65 кг, до 97 кг

19:00 — 20:15 Жіноча боротьба. Медальні сутички у вагових категоріях до 53 кг, до 68 кг

19:30 — 21:00 Велотрек. Медальні заїзди у скретчі і командному спринті (чоловіки), гонці за очками і командному спринті (жінки)

28 червня, п’ятниця

Розігрується 12 комплектів нагород

15:15 — 16:30 Стендова стрільба. Вправа «Скіт», круглий стенд. Змішані команди

17:30 — 18:30 Кульова стрільба. Малокаліберний пістолет 25 м. Змішані команди

18:00 Легка атлетика. Командні змагання

18:25 — 21:15 Велотрек. Чоловіки: командна гонка переслідування, гонка за очками. Жінки: командна гонка переслідування, скретч, кейрін

18:30 — 20:05 Жіноча боротьба. Медальні сутички у вагових категоріях до 50 кг, до 57 кг, до 62 кг, до 76 кг

29 червня, субота

Розігрується 28 комплектів нагород

10:00 — 14:15 Настільний теніс. Медальні поєдинки командної першості серед жінок

14:00 — 16:45 Спортивна гімнастика. Багатоборство серед чоловіків і жінок

16:00 — 17:41 Бокс. Фінальні бої у вагових категоріях до 52 кг, до 60 кг, до 69 кг, до 81 кг, понад 91 кг (усі — чоловіки), до 57 кг, до 69 кг (обидва — жінки)

16:15 — 18:46 Карате. Медальні сутички у каті, куміте до 84 кг і понад 84 кг (чоловіки); в каті, в куміте до 68 кг і понад 68 кг (жінки)

17:00 — 21:15 Настільний теніс. Медальні поєдинки командної першості серед чоловіків

17:35 — 21:47 Велотрек. Чоловіки: індивідуальна гонка переслідування, гіт 1 км, спринт, медісон. Жінки: омніум

18:00 — 18:30 Бадмінтон. Матчі за золото у парному розряді серед чоловіків і жінок

18:00 — 20:10 Пляжний футбол. Медальні поєдинки (чоловіки)

18:30 — 19:40 Греко-римська боротьба. Медальні сутички у вагових категоріях до 60 кг, до 67 кг, до 77 кг

30 червня, неділя

Розігрується 36 комплектів нагород

12:00 — 12:30 Бадмінтон. Фінали в одиночних розрядах серед чоловіків і жінок, а також у змішаному парному розряді

12:00 — 13:56 Бокс. Фінальні бої у вагових категоріях до 49 кг, до 56 кг, до 64 кг, до 75 кг, до 91 кг (усе — чоловіки), до 51 кг, до 60 кг, до 75 кг (усі — жінки)

13:00 — 16:58 Спортивна гімнастика. Фінали в окремих видах: вільні, на коні, на кільцях, опорний стрибок, на брусах, на поперечині (усе — чоловіки), опорний стрибок, на різновисоких брусах, на колоді, вільні (жінки)

13:10 — 16:44 Велотрек. Чоловіки: кейрін, омніум. Жінки: індивідуальна гонка переслідування, спринт, медісон, гіт 500 м

13:30 — 14:40 Греко-римська боротьба. Медальні сутички у вагових категоріях до 87 кг, до 97 кг, до 130 кг

16:37 — 17:53 Карате. Медальні сутички у куміте до 60 кг, до 67 кг, до 75 кг (чоловіки); в куміте до 50 кг, до 55 кг, до 61 кг (жінки)

20:00 — 00:05 Церемонія закриття