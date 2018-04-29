ЗМІ: Анчелотті відмовився від роботи зі збірною Італії

Тепер головними претендентами на пост наставника італійської команди є Роберто Манчіні

Екс-наставник «Баварії» Карло Анчелотті відмовився очолити збірну Італії. Про це повідомляє Football Italia, посилаючись на Corriere dello Sport. За інформацією видання, 58-річному фахівцю надали кілька днів на те, щоб прийняти пропозицію від італійської федерації. Однак він вирішив відмовитися від посади головного тренера збірної



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Карло Анчелотті. Фото: Getty Images

Тепер головними претендентами на пост наставника італійської команди є Роберто Манчіні

Екс-наставник «Баварії» Карло Анчелотті відмовився очолити збірну Італії.

Про це повідомляє Football Italia, посилаючись на Corriere dello Sport.

За інформацією видання, 58-річному фахівцю надали кілька днів на те, щоб прийняти пропозицію від італійської федерації. Однак він вирішив відмовитися від посади головного тренера збірної Італії.

Тепер головними претендентами на пост наставника італійської команди є Роберто Манчіні, який працює з «Зенітом», а також Клаудіо Раньєрі, який очолює «Нант».

Днями Gazzetta dello Sport повідомляла, що Анчелотті хоче запросити до тренерського штабу Італії екс-хавбека Андреа Пірло і свого сина Давіда.

58-річний фахівець знаходиться без роботи з вересня минулого року, будучи звільненим з посади головного тренера «Баварії». До роботи з мюнхенською командою він очолював «Реджані», «Парму», «Ювентус», «Мілан», «Челсі», ПСЖ і «Реал».

Збірна Італії перебуває без головного тренера з листопада минулого року. Попередній наставник Джампьеро Вентура був звільнений зі своєї посади через невихід на чемпіонат світу-2018.

Поки ж тимчасовим тренером збірної Італії є Луїджі Ді Бьяджо. Під його керівництвом команда провела два товариські матчі, поступившись Аргентині (0:2) і зігравши внічию з Англією (1:1).