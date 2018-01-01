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    ЗМІ: «Манчестер Сіті» хоче продовжити контракт з Зінченком на покращених умовах

    Зінченко може стати одним із найбільш високооплачуваних українських футболістів
    «Містяни» готові запропонувати українському лівому захиснику Олександру Зінченку нову угоду. «Манчестер» Сіті прагне продовжити контракт з українцем Олександром Зінченком, повідомляє The Sun. За новою угодою гравець отримуватиме 200 тисяч фунтів на тиждень. Зазначимо, що термін дії чинної угоди гравця із лідерами
    • Сьогодні, 11:12
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    Олександр Зінченко. Фото: ФК Манчестер Сіті
    Олександр Зінченко. Фото: ФК Манчестер Сіті

    Зінченко може стати одним із найбільш високооплачуваних українських футболістів

    «Містяни» готові запропонувати українському лівому захиснику Олександру Зінченку нову угоду.

    «Манчестер» Сіті прагне продовжити контракт з українцем Олександром Зінченком, повідомляє The Sun.

    За новою угодою гравець отримуватиме 200 тисяч фунтів на тиждень.

    Зазначимо, що термін дії чинної угоди гравця із лідерами англійської Прем'єр-ліги завершується влітку 2021 року.

    У цьому сезоні Зінченко зіграв за «Ман Сіті» 9 матчів, в яких поки що ще не встиг відзначитись результативними діями. У команді Жузепе Гвардіоли українця використовують на позиції лівого захисника.

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