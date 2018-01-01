ЗМІ: «Манчестер Сіті» хоче продовжити контракт з Зінченком на покращених умовах
- Сьогодні, 11:12
-
Розсилка
Олександр Зінченко. Фото: ФК Манчестер Сіті
Зінченко може стати одним із найбільш високооплачуваних українських футболістів
«Містяни» готові запропонувати українському лівому захиснику Олександру Зінченку нову угоду.
«Манчестер» Сіті прагне продовжити контракт з українцем Олександром Зінченком, повідомляє The Sun.
За новою угодою гравець отримуватиме 200 тисяч фунтів на тиждень.
Зазначимо, що термін дії чинної угоди гравця із лідерами англійської Прем'єр-ліги завершується влітку 2021 року.
У цьому сезоні Зінченко зіграв за «Ман Сіті» 9 матчів, в яких поки що ще не встиг відзначитись результативними діями. У команді Жузепе Гвардіоли українця використовують на позиції лівого захисника.