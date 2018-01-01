ЗМІ: «Манчестер Сіті» хоче продовжити контракт з Зінченком на покращених умовах

Зінченко може стати одним із найбільш високооплачуваних українських футболістів

«Містяни» готові запропонувати українському лівому захиснику Олександру Зінченку нову угоду. «Манчестер» Сіті прагне продовжити контракт з українцем Олександром Зінченком, повідомляє The Sun. За новою угодою гравець отримуватиме 200 тисяч фунтів на тиждень. Зазначимо, що термін дії чинної угоди гравця із лідерами