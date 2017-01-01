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    ЗМІ: Неймар погодився перейти в «Реал»

    Бразилець може перейти в «Реал» влітку 2019-го року
    Форвард ПСЖ Неймар, який влітку перебрався в Париж з «Барселони» за 222 мільйони євро, хоче знову повернутися в Іспанію. Про це повідомляє видання Diario Gol. За інформацією джерела, бразилець погодився перейти в «Реал» влітку 2019-го року, щоб до цього часу виграти Лігу чемпіонів з французьким клубом. У свою чергу,
    • Вчора, 18:03
    • Розсилка
    Неймар
    Неймар

    Бразилець може перейти в «Реал» влітку 2019-го року

    Форвард ПСЖ Неймар, який влітку перебрався в Париж з «Барселони» за 222 мільйони євро, хоче знову повернутися в Іспанію. Про це повідомляє видання Diario Gol.

    За інформацією джерела, бразилець погодився перейти в «Реал» влітку 2019-го року, щоб до цього часу виграти Лігу чемпіонів з французьким клубом. У свою чергу, представники «вершкових» вже намагаються почати переговори з керівництвом ПСЖ.

    Нагадаємо, раніше президент «Реала» Флорентіно Перес зазначив, що у Неймара було б більше шансів виграти «Золотий м'яч», якби він виступав за його команду.

    Джерело: xsport.ua

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