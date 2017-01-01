ЗМІ: Неймар погодився перейти в «Реал»

Бразилець може перейти в «Реал» влітку 2019-го року

Форвард ПСЖ Неймар, який влітку перебрався в Париж з «Барселони» за 222 мільйони євро, хоче знову повернутися в Іспанію. Про це повідомляє видання Diario Gol. За інформацією джерела, бразилець погодився перейти в «Реал» влітку 2019-го року, щоб до цього часу виграти Лігу чемпіонів з французьким клубом. У свою чергу,



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Неймар

Бразилець може перейти в «Реал» влітку 2019-го року

Форвард ПСЖ Неймар, який влітку перебрався в Париж з «Барселони» за 222 мільйони євро, хоче знову повернутися в Іспанію. Про це повідомляє видання Diario Gol.

За інформацією джерела, бразилець погодився перейти в «Реал» влітку 2019-го року, щоб до цього часу виграти Лігу чемпіонів з французьким клубом. У свою чергу, представники «вершкових» вже намагаються почати переговори з керівництвом ПСЖ.

Нагадаємо, раніше президент «Реала» Флорентіно Перес зазначив, що у Неймара було б більше шансів виграти «Золотий м'яч», якби він виступав за його команду.

Джерело: xsport.ua