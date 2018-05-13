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    ЗМІ: «Шахтар» запропонував Фонсеці шалену зарплатню

    • Сьогодні, 10:18
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    Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар
    Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

    Паулу Фонсека тренує «Шахтар» з літа 2016 рок

    «Вест Хем» хоче замінити нинішнього менеджера Девіда Мойєса на головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеку, у якого є пропозиція про продовження контракту з «гірниками».

    Про це повідомляє видання A Bola.

    За інформацією, керівництво «молотобійців» зайнято пошуками тренера, який би замінив Девіда Мойєса. Вболівальників «Вест Хема» не влаштовують виступи команди, і саме в особі Фонсеки боси клубу бачать варіант із заміною йому.

    Джерело також повідомляє про інший варіант, який є у португальського фахівця. «Шахтар» запропонував головному тренеру продовжити контракт, який закінчується після закінчення сезону, прописавши річний оклад в розмірі 9 мільйонів євро.

    Примітно, що на початку квітня The Sun повідомляв, що донеччани запропонували Фонсеці таку високу зарплату. Однак незабаром португалець, коментуючи цю інформацію, назвав її «жартом», а суму - неправдивою.

    «Вест Хем» - не перший англійський клуб, який проявляє зацікавленість до наставника «гірників». Раніше також повідомлялося про варіанти роботи з «Евертоном» і «Арсеналом». Крім представників АПЛ, інтерес до Фонсеки проявляють «Наполі», «Монако» і «Бенфіка».

    Паулу Фонсека тренує «Шахтар» з літа 2016 року. Під його керівництвом команда в нинішньому сезоні вже здобула Кубок і Суперкубок України.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ Суперкубок України «Шахтар» Паулу Фонсека
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