ЗМІ: «Шахтар» запропонував Фонсеці шалену зарплатню

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Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

Паулу Фонсека тренує «Шахтар» з літа 2016 рок

«Вест Хем» хоче замінити нинішнього менеджера Девіда Мойєса на головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеку, у якого є пропозиція про продовження контракту з «гірниками».

Про це повідомляє видання A Bola.

За інформацією, керівництво «молотобійців» зайнято пошуками тренера, який би замінив Девіда Мойєса. Вболівальників «Вест Хема» не влаштовують виступи команди, і саме в особі Фонсеки боси клубу бачать варіант із заміною йому.

Джерело також повідомляє про інший варіант, який є у португальського фахівця. «Шахтар» запропонував головному тренеру продовжити контракт, який закінчується після закінчення сезону, прописавши річний оклад в розмірі 9 мільйонів євро.

Примітно, що на початку квітня The Sun повідомляв, що донеччани запропонували Фонсеці таку високу зарплату. Однак незабаром португалець, коментуючи цю інформацію, назвав її «жартом», а суму - неправдивою.

«Вест Хем» - не перший англійський клуб, який проявляє зацікавленість до наставника «гірників». Раніше також повідомлялося про варіанти роботи з «Евертоном» і «Арсеналом». Крім представників АПЛ, інтерес до Фонсеки проявляють «Наполі», «Монако» і «Бенфіка».

Паулу Фонсека тренує «Шахтар» з літа 2016 року. Під його керівництвом команда в нинішньому сезоні вже здобула Кубок і Суперкубок України.